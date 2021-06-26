السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم

الشركة المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات

نستعرض لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم، حيث أطلقت الشركة المصرية للاتصالات موقع إلكتروني لتقديم كافة الخدمات للمواطن، ومن ضمنها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفع المبالغ المستحقة على الفاتورة إلكترونيا، في إطار خطة الدولة المصرية بتطوير المنظومة التكنولوجية والموجودة في كافة دول العالم المتطورة تكنولوجيا.  

ويمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق فروع الشركة المصرية للاتصالات الموجودة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ويقدم الموقع الإلكتروني للشركة العديد من الخدمات وهي تجديد اشتراك we إنترنت ودفع فاتورة التليفون الأرضى، شحن ودفع فاتورة الموبايل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم

نقدم لكم جميع المعلومات عن رابط استعلام فاتورة التليفون، كما هو موضح في التقرير التالي: 

- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- ثم الضغط على ايقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي، ثم يجب كتابة البيانات المطلوبة، وهي كود المنطقة، ورقم التليفون، بعد ذلك الضغط على ايقونة اظهر الفواتير. 

- يقدم الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، خط ساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي. 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.. ووسائل ترشيد الاستهلاك

فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي

أكدت الشركة المصرية للاتصالات على أنها تعطي المواطن فترة لمدة شهر بعد صدور المبلغ المستحق على فاتورة التليفون الارضى، وإذا لم يقوم المواطن بدفع الفاتورة في هذه المدة، سيتحول خط التليفون المنزلي إلى استقبال فقط، وسيتم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك في هذه الخدمة، فضلاً عن سيتم فرض غرامة تأخير سيقوم المواطن بدفعها، مع المبلغ المستحق على فاتورة التليفون الأصلية، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الدفع الإلكتروني منعا لتكدس المواطنين في فروع الشركة، ولحماية المواطنين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

وقدنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن رابط استعلام فاتورة التليفون الارضى بالاسم، وكيفية الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وطريقة دفع الفواتير، ويوفر الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين منها تجديد إشتراك we إنترنت، ودفع فاتورة التليفون الارضى، وشحن ودفع فاتورة الموبايل.

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وائل لطفي

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