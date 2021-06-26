السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«الصحة»: إنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الأسبوع المقبل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أنه سيتم إنتاج ما يقرب من 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني محلى الصنع في مصر بشركة فاكسيرا للأمصال واللقاحات أول الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بضرورة الانتهاء من التجهيز لبدء التصنيع على أن يتم تصنيع 2 مليون جرعة من اللقاح.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم إنتاج ما يقرب من 4 ملايين جرعة منتصف الشهر المقبل بحسب تصريحات لوزيرة الصحة والسكان.

وفي ذات السياق أكد المصدر أن الدكتورة هالة زايد وجهت باستمرار الحملات التوعوية التي تؤكد على خطورة الفيروس وتطالب المواطنين وتوجههم باستمرار ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة إلا للضرورة.

وأوضح المصدر أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني انتهاء تواجد الفيروس، مؤكدا أن هناك عدد من السلالات الجديدة المتواجدة في بعض الدول التي تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر طول الوقت.

كما شدد المصدر على ضرورة الحرص على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس والحد من المضاعفات التي تصاحب الإصابة به والتي قد تصل إلى حد الوفاة.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا

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وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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