«العاشرة ممكن».. الأهلي يحرز الهدف الأول.. وطرد لـ الترجي

افتتح «علي معلول» لاعب الأهلي التسجيل في شباك الترجي التونسي في الدقيقة «38»، في اللقاء المقام على إستاد السلام.

وانطلق لقاء الأهلي والترجي التونسي مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساءً على ملعب السلام.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعدما فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.