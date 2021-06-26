السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل بتهمة الاتجار فى البانجو بالساحل

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل اليوم حبس مسجل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بمخدر البانجو وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بالساحل.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من البانجو - مبلغ مالى).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بمخدر البانجو محكمة جنح الساحل قاضي المعارضات ترويجها على عملائه بالساحل عقوبة تجارة وحيازة المخدرات

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عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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