السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

طارق تهامي: متحف الحضارة يعبر عن إرادة مصر في التحول لنموذج الجمهورية الجديدة

زيارة حزب الوفد لمتحف
زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة

قال النائب طارق تهامي، إن رحلة لجنة الوفد ببورسعيد إلي متحف القومي للحضارة المصرية هي أولى رحلات لجان الوفد بالمحافظات، مشيرًا إلى أن حزب الوفد مهتم جدًا بهذا المتحف الذي يعبر عن إرادة مصر وإصرارها في التحول إلى نموذج الجمهورية الجديدة.

وأضاف "تهامي"، أن المتحف يعبر عن إصرار مصر علي البناء وان يكون شكلها الحضاري المميز مطروح أمام العالم بشكل جيد ومميز، لافتًا إلى أن المتحف يضم مجموعة كبيرة من أثار مصر وتاريخها ونموذجا ضروريا حتى يتعرف عليه الجيل المصري الجديد ويعرف العالم أن هذا الوطن الذي تمتد جذور حضارته إلي الآلاف السنوات يستطيع أن يبني المستقبل بكل قوة وإصرار وعزيمة.

ووجه "تهامي" التحية لكل من شارك في بناء هذا الصرح العظيم بدا من متخذ القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا برئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار وكل الجهات المعنية بخروج هذا المتحف بهذا الشكل المميز الذي يجعلنا نفخر بحضارتنا.

وأجرت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، زيارة  للمتحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، بالتنسيق مع تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، وجمال شحاتة، سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب.

النائب طارق تهامي لجنة الوفد ببورسعيد متحف القومي للحضارة المصرية لجان الوفد بالمحافظات حزب الوفد الجمهورية الجديدة

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عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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