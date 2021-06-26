جامعة بني سويف تحتل المرتبة 201 عالميًا في تصنيف الجامعات البريطانى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، عن احتلال الجامعة المرتبة 201 - 250 ضمن أفضل الجامعات بتصنيف التايمز Time Higher Education البريطاني لعام 2021 للجامعات الشابة ضمن أفضل 10 جامعات مصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن السبب يرجع لما تتميز به الجامعة هذا العام من ارتفاع ملحوظ في العديد من المحاور مقارنة بالعام الماضي، ومنها ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة وارتفاع معدلات الاستشهادات النوعية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، حيث حافظت الجامعة على معدل التقييم في معيار العلاقات الدولية، كما تقدمت الجامعة تقدما ملحوظا في نسب الدخل من الصناعة، ويرجع ذلك إلى تميز الجامعة بوجود كليات ومعاهد متخصصة ذات طبيعة بينية.

موضحاً أن التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية في مجالات: التعليم والبحث العلمي والاستشهادات والعلاقات الدولية ونقل المعرفة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن سبب ارتفاع تصنيف الجامعة عَالَمِيًّا ومحليا جاء نتيجة خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلًا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيقها، وأن الجامعة كانت من الجامعات المصرية الرائدة في إنشاء مكتب للتصنيف الدولي تابع لوحدة تطوير الأداء الجامعي والذي قام بدوره بتحليل جوانب القوة والضعف وعمل على وضع استراتيجيات لرفع التصنيف الدولي للجامعة الأمر الذي نتج عنه تقدم ملحوظ.

وقالت الدكتورة سماء أمام الدق مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إن المكتب يعمل من خلال خطة استراتيجية تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وأن المكتب لديه العديد من الأنشطة أهمها إعداد وتنظيم العديد من الدورات المتخصصة في كتابة الأبحاث العلمية، كما يقوم المكتب بجمع وتحليل البيانات المهمة عن الجامعة، ورفعها على مواقع التصنيف الدولي مؤيدة بالوثائق المطلوبة.