السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 23 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13028 طن تشمل :  6100 طن يوريا و 4478 طن فوسفات و 750 طن نترات و 1700 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7556 طن تشمل : 540 طن خشب زان و 3144 طن ذرة و 400 طن زيت طعام و 3500 طن حبيبات حرق أفران صب و 3996 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 972 طن   .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1499 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و فلفل ) و  حاصلات زراعية (  اعشاب و ريحان ) و فواكه ( برتقال و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الاردن و ايطاليا و سلوفينيا و امريكا و سريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2246 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 19898 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20198 طنا  .

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم  قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2393 شاحنة .

ميناء دمياط دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط حاويات وبضائع عامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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