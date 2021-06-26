جمال شحاتة: تنظيم زيارات للمتحف القومي للحضارة للتوعية ببتاريخ مصر العظيم

أكد جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للحزب وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن اللجنة ستعكف على تنظيم الزيارات المتتالية والمستمرة للمتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك الأماكن الأثرية المصرية القديمة والحديثة بهدف توعية الجميع بتاريخ مصر العظيم، خاصة وأن حزب الوفد يعي جيدا قيمة التاريخ وأهميته باعتباره جزءا من صفحاته.

ووجه "شحاتة" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية على تلك الجهود الكبيرة التي أعادت لمصر ريادتها ومكانتها الكبيرة في المنطقة.

كما وجه الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ على حرصه الدائم لدعم الدولة المصرية، وتقديم كافة التسهيلات لشباب الوفد فيما يخدم ملف توعيتهم وتثقيفهم بتاريخ مصر العريق، وأيضا كل من المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، ومريم رجب نائب رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد وأمين صندوق اتحاد المرأة الوفدية على دعمهما للرحلة وتقديمهما كافة التسهيلات لنجاحها، وأن ماقدماه ليس بجديد عليهما في المشاركة والدعم لكافة أنشطة الحزب ببورسعيد.

وأجرت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، زيارة للمتحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، بالتنسيق مع تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، وجمال شحاتة، سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب.

وتأتى الزيارة ضمن سلسلة من الرحلات التي تنظمها اللجنة في بورسعيد وتستهدف أعضاء الحزب ببورسعيد ورموز من المجتمع والشخصيات البورسعيدية للتعرف على التراث والحضارة المصرية، وتضم الرحلة الأولى 100 عضو من أعضاء الحزب وشخصيات بورسعيدية.