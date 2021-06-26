ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر فى البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة حملات على الأسواق والمحال والمخابز بنطاق دائرة مركز شرطة شبراخيت، حيث تم تحرير عدد 11 محضرا وبيانها :-تحرير محضر لاحد محلات تعبئة الزيت لحيازته كمية قدرها 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر غير مصحوبة بالمستندات.

ضبط عدد 46 عبوة أدوية بيطريه منتهية الصلاحية،وضبط كمية قدرها 750 كيلو جرام مخللات مجهولة المصدر بدون اي علامات أو بيانا.

كما تم تحرير محضر لأحد محلات بيع المواد الغذائية لحيازته بغرض البيع كمية 2400 زجاجة مياه غازية ماركة مليون مجهولة المصدر بدون مستندات او فواتير تدل على مصدرها، تحرير 7 محاضر لبعض المحلات التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع .

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وفى ذات السياق تم تحرير ١٩ محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في عدد ٦٠ شيكارة وضبط 3500 لتر سولار في إحدى المحطات غير المرخصة اول أمس الخميس وتم التحفظ عليها قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير 11 محضرا بمركز ومدينة شبراخيت وضبط ١٠٥٠ كجم ملح طعام ناعم وخشن مجهول المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.