السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء التشغيل التجريبى لقسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

الفريق الطبى بمستشفى
الفريق الطبى بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، اليوم السبت، بدء التشغيل التجريبي لقسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف ، حيث تم إجراء 2 حالتين قسطرة تشخيصية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

يأتى ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين فرع بنى سويف للتأمين الصحى وكليه الطب جامعة بنى سويف حيث تم الإجراء تحت اشراف وبتواجد الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة بنى سويف.

وطالب مدير الفرع فريق العمل من أطباء التأمين الصحى بنى سويف ببذل المزيد من الجهود لخدمه مرضى التأمين الصحى بنى سويف.


وأكد الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى، أنه تم بدء التشغيل التجريبي بالتزامن مع بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية وبعد طرح والاعلان عن مشروع تطوير المرحلة الخامسه لمبنى الأورام والمناظير وتوريد سيارة إسعاف جديدة ضمن خطه تطوير الخدمات المقدمة بالمستشفى لتقديم كافة الخدمات بجودة المنتفعين.

بني سويف خدمات محافظ بني سويف مستشفى التأمين الصحي التشغيل التجريبى

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