أكثر من 50 دار نشر صينية تشارك بالمعرض الافتراضى للكتاب عبر الإنترنت

تشارك دار بيت الحكمة للثقافة للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والتي تنعقد في 30 يونيو الجاري، بنحو 100 عنوان جديد في مختلف مجالات الإبداع.

وقال الناشر والمترجم أحمد السعيد: "وجهت بيت الحكمة الدعوة لأكثر من 50 دار نشر صينية للمشاركة في فعاليات المعرض الافتراضي للكتاب عبر الإنترنت، وذلك لمزيد من فرص النشر والتبادل الثقافي في ترجمة ونشر وتوزيع الكتاب العربي والصيني والترجمات بين اللغتين لإثراء مكتبة التراجم للثقافتين".

وأضاف "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بيت الحكمة راعت الاختلاف النوعي لدور النشر الصينية المشاركة وفقًا لأهداف وتخصصات كل منها في مجال النشر، فمنها ما يختص بالأعمال بالمؤلفات الأكاديمية والأدبية والسياسية، ومنها ما يختص بإصدارات الناشئة وكتاب الطفل، ومنها ما يهتم بتقنيات القراءة الحديثة والتكنولوجيا التفاعلية في مطالعة كتب الطفل والناشئة.

ولفت "السعيد"، إلى أن إصدارت بيت الحكمة تتنوع بين الأ عمال المترجمة من الصينية والعربية وكتب تعليم اللغة الصينية والتي تضم مجموعة كبيرة من الكتب التي عربتها بيت الحكمة بالتعاون مع كبرى دور النشر الخاصة بتعليم اللغة الصينية لغير الناطقين بها في العالم، إلى جانب إصدارات لكتب الأطفال.

وأشار إلى أن بيت الحكمة تعرض أكثر من 100 عنوان جديد، بالإضافة إلى أكثر من 300 عنوان لقصص وروايات للطفل والناشئة مترجمًا من اللغات الصينية والإسبانية والتركية والإنجليزية وغيرها من اللغات.

وأكد أن بيت الحكمة أولت اهتمامًا خاصًا في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالكتب المؤلفة وكتب تعليم اللغة الصينية، حيث تصدر بيت الحكمة أهم كتاب صيني لتعليم اللغة الصينية وهو كتاب "301 جملة في المحادثة الصينية"، الصادر عن جامعة بكين، وكتاب "الصين والعالم: كيف ترى الصين العالم وكيف يرى العالم الصين"، لمؤلفه حسين إسماعيل خبير الشؤون الصينية.

ويأتي كتاب "الفراشات وغرفة عناية وطن"لمؤلفه الدكتور إبراهيم شلبي، ليمثل استمرارًا لإصدارات بيت الحكمة عن فيروس كورونا المستجد، وهو يحكي قصص خمسين من شهداء الأطقم الطبية في معركة وباء فيروس كورونا في مصر.

وفي الإطار نفسه، تصدر بيت الحكمة إصدارين جديدين مترجمين عن الصينية، وهما كتاب "وقائع مكافحة الصينيين في مصر لفيروس كورونا المستجد"، والذي يكشف بشكل موجز، مجهودات الجالية الصينية في مصر لمواجهة فيروس كورونا، و كتاب "التجربة الصينية في نهضة الريف"، تزامنًا مع مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية

كما تصدر الدار كتاب "بروس لي"، وهو أول كتاب باللغة العربية يحكي قصة حياة أسطورة الشرق بروس لي، وكتاب "حكمة ماو تسي دونغ" الذي يستعرض حكمة الزعيم الصيني الأشهر في الحياة والحكم، كما تصدر عددًا من الإصدارات الأدبية منها رواية "كتاب الحياة" الحائزة على جائزة ماودون أهم جائزة أدبية في الصين، وروايتي "بيت من القش" التي بيع منها أكثر من 50 مليون نسخة بالصين، ورواية "برونز وعباد الشمس" لمؤلفهما تساو ونشيوان، الحائز على جائزة أندرسن العالمية لكتاب الطفل، وغيرها من الإصدارات.