جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب جمركي

ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء، 12 محاولة تهرب جمركى لـ2 بندقية ضغط هواء وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية من الأقراص المخدرة والمكملات الغذائية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ12 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طائرة لاسلكية مزوده بكاميرا وجهاز تحكم عن بعد ومنظار قنص للبنادق و٢ بندقية ضغط هواء (صيد) و٤ جهاز لاسلكي و١٦ حذاء عسكري و٧٣٠ طلقه خرسانية و٧٢٠٠ قرص سولبادين المخدرة و٧٠ علبة سنترام مكمل غذائي و٣٣ لتر بروتين لفرد الشعر و٦٦خصلة شعر بوزن ١٦ كيلو جرام و٧ بلاي استيشن و٤٣ كيلو عسل نحل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 642 ألف و272 جنيها.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير الشئون القانونية.