السودان يعيد نشر قواته على الحدود الإثيوبية.. ويكثف جهوده لحماية مواطنيه من سد النهضة

أعلن مجلس الوزراء السوداني، السبت، عن تكثيف الجهود الحكومية في قضية سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السوداني، مساء اليوم، عقب اجتماع مغلق دام الثلاثة أيام الماضية، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها السودان وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

مواجهة سد النهضة

وقال مجلس الوزراء في بيانه اليوم إنه تقرر تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، بجانب عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها والوفاء بالالتزامات المالية للبعثات الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.

دعم استعادة الفشقة

وقرر الوزراء السوداني دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية مع إثيوبيا لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية و دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.

وإلى جانب ذلك، وجه مجلس الوزراء السوداني بالإسراع في مناقشة وإجازة القوانين اللازمة وهي قانون الأمن الداخلي، قانون الشرطة، قانون جهاز المخابرات العامة، بجانب توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.

واتفق المجلس على تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وتعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.

السودان يطالب مجلس الأمن بالتدخل

ودعت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن إلى عقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة، معربة عن أسفها لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة التي تهدد حياة الملايين.

وطالبت مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في ملف سد النهضة، قائلة مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية إن بلادها شرحت لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار مؤكدة أن عدم الاتفاق على الملء الثاني لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير.