أكرم حسنى: سعيد بردود الأفعال على دويتو «لو كنت».. وعرض مسرحى مع أحمد أمين.. قريبًا

تعاقدت على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2022 والبطولة المطلقة ليست مقياسًا للنجاح

أفكر فى تغيير جلدى الفنى لكن بتدرج وسأقدم أدوارًا تراجيدية لكن فى الوقت المناسب

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كشف الفنان أكرم حسنى عن أنه سيقدم عملًا دراميًا فى رمضان المقبل، سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرًا إلى أن غيابه الموسم الماضى جاء بسبب العمل على دويتو «لو كنت»، مع المطربة اللبانية هيفاء وهبى.

وقال، فى حواره مع «الدستور»، إنه لا يعترف بالبطولة المطلقة كمقياس لنجاح الفنان، خصوصًا أن هناك فنانين تفوقوا على البطل، رغم أنهم يؤدون أدوارًا ثانوية فى عدد من الأعمال الفنية، لافتًا إلى أنه سيقتحم عالم التراجيديا، لكن فى الوقت المناسب.

■ كيف جاءت فكرة دويتو «لو كنت»؟

- بدأت فى الأغنية مطلع العام الجارى، وجاءت فكرتها عندما وجدت أننى أسال نفسى لو كنت جمادًا ماذا كنت سأفعل؟ فقررت أن أكتب أغنية تعبر عن حال أى شخص يسأل نفسه هذا السؤال، وبالفعل نجحت فى أن أوازن بين رأى الشباب والفتيات، ووضعت اللحن الخاص بها، ولكن فضلت أن أستعين بـ«توما»، الذى له رؤية مميزة فى التلحين، وأعجب بها جدًا، وأضاف لها لمسته الخاصة، ووجدت أن النجمة هيفاء وهبى هى الأفضل لتغنى كلمات الأغنية التى تعبر عن البنات بالجمال والدلع ووجهة نظرهن بشكل عام، وبدأنا تصوير الكليب بقيادة حسام الحسينى، الذى أعتبره من أهم مخرجى الكليبات فى جيله، فهو شخص مجتهد وطموح ومتطور وناجح وله ستايل مختلف ومبتكر.

■ ماذا عن كواليس التحضير للدويتو؟

- عندما عرضت الفكرة على النجمة هيفاء وهبى رحبت بها كثيرًا، وهو ما أشعرنى بالسعادة، وفخور بالتعاون مع نجمة كبيرة مثلها، وقلبها الطيب ورقيها على المستوى الشخصى، وجدتها فنانة مجتهدة وذكية وتهتم بكل التفاصيل، لذلك تستحق النجاح، وإنسانة طيبة ولطيفة ومتعاونة، وبالفعل هيفاء أضافت للعمل بأسلوبها المميز، لأنها تعى ما تفعله جيدًا وتسعى لخروج العمل بشكل جيد، وكانت ملتزمة بشكل كبير، وبشكل عام دويتو «لو كنت» تجربة أعتز بها كثيرًا وأتمنى تكرارها.

■ كيف ترى ردود الأفعال على الدويتو؟

- سعدت كثيرًا بردود الأفعال التى تلقيتها حول الكليب وكلمات الأغنية، ما شجعنى على تكرار التجربة مرة أخرى، وما أدخل السرور لقلبى أيضًا هو ردود الأفعال حول طرح السؤال بشكل طريف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى وبين أصدقائى، سواء داخل أو خارج الوسط الفنى، فوجدت أن السؤال طرح كثيرًا.

■ هل ستتجه إلى عالم الغناء الفترة المقبلة؟

- لا يشغلنى الظهور كمطرب أبدًا، فعالم الغناء بالنسبة لى هواية، وأحب كتابة الأغانى كما ذكرت من قبل، ويمكن القول إننى اتجهت لتقديم الأغانى خلال الفترة الأخيرة فقط، ولكن لم أصنف كمطرب، لذلك ليس من الضرورى أن أكون صاحب صوت عذب وقوى، المهم ألا أكون صاحب صوت نشاز، كما أن هناك عددًا كبيرًا من الممثلين مزج بين التمثيل والأداء الغنائى، ونجح فى ذلك بالفعل، وأنا أحب الموسيقى، فلا مانع من أن أقدم بعض الأغانى.

■ سبق وقدمت دويتو غنائيًا فى مسلسل «لؤلؤ» فكيف جاءت الفكرة؟

- فى الحقيقة أنا أعشق كتابة الأغانى اللطيفة التى تتسم بخفة الظل منذ زمن، وأحتفظ بها معى، والدويتو الغنائى الذى قدمته ضمن أحداث مسلسل «لؤلؤ» واحد منها، وشعرت بأنهذه الأغنية تليق بشخصية «أشرف جبنة» لذلك لم أتردد لحظة عندما طلب منى المخرج أن أظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، وصورت مشاهدى التى استمتعت بها بسبب روح التعاون والحب والبهجة الطاغية على كل صناع العمل، وكأنهم يعملون بقلب رجل واحد، وسجلت الأغنية ولم أتوقع هذا النجاح الهائل الذى حققته عند عرض المسلسل.

■ هل ظهورك كضيف شرف فى أى عمل فنى مجاملة لأصدقائك؟

- بصراحة أنا لا أحب الظهور كضيف شرف لأنه يأخذ من مجهودى ومن وقتى، خصوصًا حين أكون مرتبطًا بعمل فنى سواء فيلم أو مسلسل أو حتى تصوير إعلان، لذلك لا أشجع فكرة الظهور كضيف شرف بشكل متكرر إلا فى بعض الأحيان، إن كان ظهورًا مميزًا ومختلفًا، وبالنسبة للظهور كمجاملة فبالطبع هناك أشخاص لا أستطيع أن أرفض لهم طلبًا.

■ هل تشارك فى الماراثون الرمضانى المقبل؟

- نعم، تعاقدت على عمل درامى جديد لرمضان ٢٠٢٢، وسوف يكون العمل مفاجأة من العيار الثقيل، ولم أشارك فى الموسم الماضى بسبب انشغالى فى هذا العمل، وفضلت أن أحصل على إجازة لأتفرغ له.

■ هل يقتصر نجاح المسلسلات على موسم رمضان فقط؟

- نجاح المسلسلات فى موسم رمضان عادة، ولكن لا ننكر أن هناك مسلسلات حققت نجاحات كبيرة خارج الموسم الرمضانى خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث عادت الأعمال الدرامية لطبيعتها وأصبح هناك مسلسلات تعرض طوال العام، وحققت نجاحا كبيرا ما يثبت أن نجاح المسلسلات لا يقتصر على موسم بعينه، فهناك موسم «الأوف سيزون» مقابل لموسم رمضان، وفى النهاية العمل الجيد يفرض نفسه فى أى وقت.

■ ما رأيك فى انتشار نوعية الدراما المطولة وكذلك ذات الـ١٥ حلقة؟

- نجاح المسلسلات المطولة يتوقف على المؤلف الذى يجيد كتابة السيناريو، فهو فقط من يعرف متى يطيل فى الحلقات دون مماطلة حتى لا يقع فى فخ التكرار وملل المشاهدة، وهناك أعمال كثيرة مطولة خلال الفترة الماضية استطاعت أن تثبت نجاحها وفرض نفسها فى موسم «الأوف سيزون»، أما بالنسبة لمسلسلات الـ١٥ حلقة فهى ظاهرة جديدة لم تنتشر بشكل كبير، سنراها خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا فى رمضان، وفى النهاية احترام المشاهد يجعله ينجذب لهذا العمل سواء دراما مطولة أو حلقات قليلة، فالعمل الناجح لا يقاس بعدد الحلقات، وإنما الورق الجيد والأحداث المتماسكة القوية.

■ ماذا عن عرضك المسرحى الجديد؟

- أجهز لعرض مسرحى جديد مع النجم أحمد أمين، وأعد جمهورى بأن هذا العمل سيكون مختلفًا وتجربة جديدة ومميزة وسيتم عرضه خلال موسم الرياض المقبل.

■ ماذا عن مصير فيلم «العميل صفر»؟

- انتهينا من تصوير ٦ أيام من أحداث الفيلم ونظرًا لانشغال المخرج بتصوير مسلسله الرمضانى توقف التصوير، ونحاول جاهدين أن نصور بعض المشاهد كل شهر، ولم نستقر على موعد طرحه بالسينمات، وكان من المفترض أن نطرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن نظرًا لضيق الوقت سيتم تأجيله لموسم آخر.

■ ما طبيعة دورك فى الفيلم؟

- لا أفضل الإفصاح عنه بالتفاصيل حتى يكون مفاجأة للجمهور، ولكن أستطيع القول إنه دور جديد ومختلف تمامًا عما قدمته من قبل، وأعتبره نقلة جديدة بالنسبة لى فى الكوميديا، فكما ذكرت من قبل الفيلم يتضمن أحداثًا كوميدية ولكن من نوع جديد ومختلف مما يزيد حماستى للعمل.

■ هل تفكر فى تطوير شخصية «أبوحفيظة» وتقديمه فى أى عمل فنى؟

- بالنسبة لى شخصية «أبوحفيظة» مفتاح نجاحى، والأقرب إلى قلبى بسبب أنه «وش السعد»، وأكن له كل الاحترام والتقدير، وأحب شكله الذى هو عليه، حيث إن قمت بأى تغيير فى شخصيته أو شكله لن يكون «أبوحفيظة» وسعيد بنجاحه فى الموسم الجديد من «أسعد الله مساءكم»، وفى الحقيقة أفكر منذ فترة طويلة أن أؤرخ شخصية «أبوحفيظة» فى عمل سينمائى ولا زالت الفكرة متواجدة فى عقلى، ولكن أريد أن أخطو هذه الخطوة بشكل جيد وورق قوى، لأنه يستحق الأفضل منى، ولم أتسرع فى هذا الخطوة ولكنها من خططى المستقبلية.

■ هل تفكر فى الخروج من لقب «كوميديان» بتقديم دراما بعيدة عن الكوميديا؟

- لا أنزعج من لقب «كوميديان»، فالكوميديا والضحك شىء عادى ومعتاد سواء بالأفلام أو السوشيال ميديا، وعمومًا هذا اللقب صعب أن يطلق على أى شخص، ويسعدنى أن أكون كوميديان، أما بالنسبة لتقديمى أنواع دراما أخرى بعيدة عن الكوميديا فبالطبع أفكر فى هذا الموضوع لأن الممثل الشاطر لا يحصر نفسه فى نوع واحد من الفن، ويستطيع أن يقدم كل الأدوار، ولكن هذه الخطوة لها وقت معين ومناسب وأود أن يكون بالتدريج.

■ هل البطولة المطلقة مقياس لنجاح الفنان؟

- بصراحة لا أقتنع بهذا اللقب أبدًا، فدائمًا لدىّ قناعتى بأن أى عمل فنى هو بطولة مشتركة وعمل جماعى، كل فنان له مجهوده الخاص، وله دور مهم ومميز فى العمل، ونجاح العمل لا يقوم على شخص بعينه، يمكن القول إن البطل هو محور أحداث العمل، ولكن الأكيد أن نجاح العمل هو نجاح جماعى لكل فرد مشارك فيه، وهناك أمثلة كثيرة للبطل الذى يقدم دورًا ثانيًا فى العمل الفنى، ويكون أفضل من بطل العمل نفسه.

■ هل الفن يشغلك عن أولادك؟

- العمل بمجال الفن صعب، ويأخذ معظم أوقاتنا ومجهودنا، وأحاول أن أستغل فترة الإجازة بأن أكون أبًا جيدًا وبجانب أسرتى لتلبية كل متطلباتهم، وأخذهم لعطلة قصيرة من خلال السفر لأى مكان يدخل السرور إلى قلوبهم، وابنى «ياسين» من هوياته المفضلة لعب البلاى ستيشن وألعاب السوشيال ميديا، وأحاول بقدر الإمكان أن أكون موجودًا معه فيها وأشاركه هذه اللحظات، أما ابنتى «ربى» فهى فنية بعض الشىء تهتم بالديكور، وأحاول دعمها وتشجيعها لتنمية موهبتها.

■ هل هناك شىء يخاف منه أكرم حسنى لدرجة الفوبيا؟

- عندما أشعر أن هناك من يضغطنى للقيام بعمل ما، ولا أفضل أبدًا أن يكون هناك شخص أو أشخاص تكون كل مهمتهم أن يضغطونى، أو فى الحياة عمومًا، فأنا أحب التريث فى اختياراتى وقراراتى، حتى لا أتسرع فى شىء لا يناسبنى، مع العلم أننى لا أندم أبدًا على أى خطوة لأننى فى النهاية شخص ناضج.

■ ما العمل الذى تسعى لتقديمه خلال الفترة المقبلة؟

- أبحث عن التنوع والأعمال القوية التى تتضمن أحداثًا مشوقة، حتى وإن كانت كوميدية، ولكن خطتى الفترة المقبلة وما أسعى لتقديمه هو عمل فنى اجتماعى، حيث أحب دائمًا الأعمال الاجتماعية التى تناقش دور الأسرة وأهميتها كما تقدم حلولًا للمشكلات الأسرية لذلك أتمنى تقديم هذه النوعية خلال الفترة المقبلة.