السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

المصريين الأحرار: زيادة المعاشات والعلاوات تعكس صمود الاقتصاد

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

أشادت الدكتورة هبة واصل رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% من أول يوليو وبتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، ووصفت القرار بأنه هدية الرئيس السيسي للمصريين.

 وقالت إن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات للعاملين بالدولة جاء لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري الذي تحمل الظروف التي مرت بها البلاد وهو مؤمن بأهمية أمن واستقرار الوطن. 

وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أن ذلك القرار بمثابة المكافأة من الرئيس الإنسان الذي يدرك ويشعر بالمواطن ونبض الشارع المصري، ويؤكد مدى إحساس الرئيس السيسي بالمسئولية تجاه جميع فئات المجتمع، وأن أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن.

 وأوضحت أن المعاشات من المفترض أن تزيد بنسبة تتوازن مع معدل التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية لقيمة المعاش، وتعويض أصحاب المعاشات عن التضخم بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشتهم؛ مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني في ظل جائحة كورونا، غير أن الاقتصاد المصري صامد ويتعامل بشكل مثالي، ويتوقع له كثير من المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد أن يتطور بشكل غير مسبوق خلال العامين المقبلين. 

واختتمت قائلة إن رفع الرواتب وزيادة المعاشات سيكون لهما تأثير مميز على تنشيط الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات، بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

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وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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