ضد التطرف.. مثقفون وباحثون تونسيون يتحدثون عن مواجهة «الإخوان»

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى الأراضى التونسية مع استمرار الصراع بين السلطات فى الدولة، فى ظل استمرار حركة النهضة الإخوانية فى وضع العراقيل وافتعال الأزمات فى البلاد.

وانتقد عدد كبير من السياسيين التونسيين منهج حركة النهضة الإخوانية القائم على زعزعة الاستقرار والانفراد بالمكاسب السياسية والمناصب التنفيذية.

والتقت «الدستور» مجموعة من السياسيين والإعلاميين التونسيين، للتعرف عن قرب على أسباب الصراع، حيث شرحوا كيف تستهدف جماعة الإخوان زعزعة الاستقرار فى البلاد.

ريم القمرى: أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات

رأت الكاتبة التونسية ريم القمرى أن تجربة بلادها لها خصوصيتها وتختلف عن بقية تجارب البلدان الأخرى التى شملها الربيع العربى، وهو ما يجعل الحديث عن الانتقال الديمقراطى فيها يتميز بطابع معين وظروف خاصة.

وأوضحت أن ما يميز المسار فى تونس هو وصول حزب ذى توجه أو أيديولوجية دينية إسلامية للحكم، حيث سمحت له شرعية الصندوق بالوصول للسلطة وممارستها، مشيرة إلى أن وصول الإخوان أو حزب النهضة كان غير مريح، بما أنهم لم يتمتعوا بأغلبية فى البرلمان تمكنهم من التفرد بالسلطة، وهو أمر فيه إيجابيات وسلبيات أيضًا.

وذكرت أن أهم سلبيات ذلك الوضع هو عدم الاستقرار السياسى والتجاذبات السياسية والخلافات المستمرة بين السلطة التنفيذية من جهة، والتشريعية من جهة أخرى.

وحول رأيها فيما تفعله حركة النهضة، قالت إنها ضد أى حزب سياسى تكون له مرجعية فكرية دينية، مشددة على أنها تؤيد فصل الدين عن الدولة.

وأضاف: «حزب النهضة أثبت خلال السنوات العشر الماضية فشله فى إدارة شئون البلاد ورغم محاولته إقناع خصومه السياسيين بأنه تحول إلى حزب مدنى وأنه يحاول التنصل من مرجعيته الدينية، كان دائمًا ما يثبت عكس ذلك على أرض الواقع».

ووجهت رسالة إلى حزب النهضة قائلة: «عليهم أن يثبتوا عمليًا، وليس تمويهًا، أنهم فعلًا تحولوا إلى حزب مدنى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عليهم أن يعلنوا انفصالهم عن تنظيم الإخوان العالمى، وأن يضعوا نصب أعينهم انتماءهم لتونس فقط».

باسل ترجمان: تحاول السيطرة على البلاد عبر نشر التجويع

قال باسل ترجمان، باحث فى شئون الجماعات المتطرفة، إن حركة النهضة تسعى للسيطرة على تونس من خلال نشر التجويع والتجهيل.

وأوضح «ترجمان»، لـ«الدستور»: «منذ انتخابات ٢٠١٩، تحاول حركة النهضة بكل السبل السيطرة على كل مفاصل الحكم فى الدولة، وكل من يحاول أن تكون الدولة فى منأى عن سيطرة الأحزاب السياسية تعتبره الحركة عدوًا لها، وهذا جزء من الصراع الذى تقوده اليوم ضد رئيس الجمهورية، لأنها تستهدف إخضاع الإدارة- مهما كان الثمن- لرغباتها السياسية». وأضاف أن الأزمات التى تعيشها تونس سياسية واقتصادية واجتماعية، وسببها فشل مؤسسات الحكم خلال السنوات العشر الماضية فى النهوض بالبلاد، كنتيجة لـ«نظام الحكم الهجين»، لافتًا إلى أن «هذا النظام لا يضم شخصًا مسئولًا عن محاسبة من المخربين، وهى سياسة لتعميم الفشل والفوضى وخلق حالة من الارتباك حتى تتمكن حركة النهضة من السيطرة على مفاصل الدولة وعلى الأحزاب السياسية».

وأشار إلى أن «الدستور الحالى هدفه منع تحقيق أى تغيير حقيقى فى تونس أو تحول سياسى جدى، لذا فإن السؤال المهم هو هل يمكن لهذا النظام السياسى أن يستمر؟».

واعتبر أن «هذا النظام فقد شرعيته، ولا بد من استفتاء الشعب التونسى حول نظام الحكم الأفضل لإدارة البلاد، وسيحدد المواطنون هل يريدون نظامًا برلمانيًا كاملًا أم نظامًا رئاسيًا»، مؤكدًا أنه فى ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية لن يكون الشارع التونسى قادرًا على تحمل سنوات جديدة من الفشل، لأن الأوضاع وصلت لمرحلة خطيرة جدًا تهدد بتجويع الطبقة الوسطى، وتحويل تونس إلى بلد يعيش فيه ملايين الفقراء والمحتاجين.

وأضاف أن حركة النهضة جزء من جماعة الإخوان، وهى مثال حى على فشل هذه الجماعة فى أن تكون لها برامج سياسية واقتصادية قادرة على تغيير الواقع، فكل هدفها هو الوصول للحكم.

واختتم: «نحن نرى فى التجارب المقارنة لجماعات الإسلام السياسى فى الصومال وأفغانستان والسودان وغيرها كيف دمرت هذه الجماعات منظومات الدول، وهذا للأسف ما تسعى إليه النهضة فى تونس، إذ تريد ضرب المنظومات التى أسهمت الدولة الوطنية فى بنائها منذ عام ١٩٥٦».

ضحى طليق: القوى الوطنية قادرة على إزاحة «النهضة» من الحكم

شددت الإعلامية والصحفية التونسية ضحى طليق على أن حركة النهضة دأبت، على امتداد السنوات الأخيرة، على لعب دور الضحية مع تحريك خيوط اللعبة فى الظلام أو من خلف الستار.

وأوضحت «طليق» أن «النهضة»، ومن والاها، يتحملون كل الأزمات التى مرت بها تونس منذ انتفاضة ٢٠١١، وبدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالفشل فى إدارة شئون البلاد والحكم، فهى تحاول فى كل مرة اختلاق الأزمات لتحويل اهتمامات الرأى العام عن الحقيقة.

وقالت إن الحركة دفعت بشخصيات سياسية إلى الحكم، وسرعان ما تخلت عنهم عندما وقفوا حائلًا أمام تنفيذ مخططاتها ومشاريعها، مضيفة: «عرفت البلاد- تحت سيطرة النهضة- شتى أنواع التهديدات واغتيالات المعارضين السياسيين والقوات الأمنية والعسكرية والخطابات التى تشق الوحدة الوطنية، من خلال محاولتها ترسيخ الاستقطاب بين العلمانية الحداثية والدين».

وأشارت «طليق» إلى أن نفس المشهد يتكرر اليوم، فكلما وجدت «النهضة» نفسها فى الزاوية دعت إلى التوافق والحوار الوطنى باعتباره طوق النجاة، معتبرة أن «النهضة تعمل- من خلال افتعال الأزمات- على استثمار الوقت للبقاء أكثر وقت ممكن فى السلطة واستدامة سيطرتها على دواليب الدولة، والتمكن من كل مفاصل الحياة».

ورأت أنه من الصعب الإطاحة بحركة النهضة فى الوقت الراهن فى ظل غياب قوة وطنية قادرة على جمع التونسيين وحشدهم للتصدى لحكم الإخوان، لكنها أكدت أنه «رغم خيبة الأمل التى تسيطر على شريحة واسعة من التونسيين جراء الأذى الذى ألحقته النهضة ومن والاها بتونس، فإن خروجها من الحكم سيكون على يد قوة وطنية تشكل بديلًا للقوى الإقليمية والدولية التى تتدخل فى الشأن التونسى بشكل مباشر وغير مباشر».

وصال الكسراوى: تتحمل مسئولية تدهور الأوضاع

أكدت الإعلامية وصال الكسراوى، مقدمة برنامج «هنا شمس» على إذاعة «شمس إف إم التونسية»، أن حزب النهضة يتحمل مسئولية ما يحدث فى تونس من تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى. وطالبت رئيس الجمهورية، الذى يعرف الجميع عنه نظافة يده، بضرورة التحرك والإمساك بزمام الأمور حسب صلاحياته، خاصة مع شعور المواطنين بالإرهاق وانسداد الآفاق، ما أدى إلى زيادة الهجرة غير النظامية ورحيل الكفاءات، بسبب سوء الأوضاع على كل المستويات.