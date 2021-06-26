السد الجنوب سودانى

لجريدة «ذا ناشيونال» الإماراتية، قال دينق داو دينق، نائب وزير الخارجية الجنوب سودانى، إن بلاده تعتزم بناء «سد كبير» على نهر النيل. ما أثار قدرًا من الجدل وبعض اللغط لدى غير المتابعين، ومَنْ لا يعرفون أن المشروعات الثنائية التنموية المصرية-الجنوب سودانية، خاصة فى مجال الموارد المائية، تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

فى الحوار، الذى أجرته الجريدة الناطقة باللغة الإنجليزية، بمناسبة الذكرى العاشرة لقيام دولة جنوب السودان، قال «دينق» إن وزارة الرى فى بلاده بدأت إجراء دراسات أولية لإعداد خطط بناء ذلك السد، شملت ارتفاعه، وحجم خزانه، وعدد التوربينات التى يمكن تشغيلها. وأشار إلى اعتزامهم الحصول على استثمارات أجنبية، للمساعدة فى بناء السد، وخص بالذكر الصين، لكونها، بحسب قوله، المستثمر الأجنبى الرئيسى فى البلاد خلال العقد الماضى.

تم تعيين «دينق» نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولى، فى أكتوبر ٢٠١٨، أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء وزارة الموارد المائية والرى المصرية من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بسد «واو» متعدد الأغراض، وتسليمها إلى الجانب الجنوب سودانى، فى ورشة عمل ضخمة استضافتها مدينة «واو»، عاصمة ولاية «غرب بحر الغزال»، فى نوفمبر ٢٠١٥، بحضور مسئولين حكوميين وفنيين وممثلين عن المجتمع المدنى بالولاية.

الكلام قد يكون عن سد آخر غير ذلك السد، سد «واو»، الذى يقع على نهر سيوى، أحد فروع نهر الجور، الذى شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أيضًا، فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به. ويهدف إلى توليد ١٠.٤ ميجاوات من الكهرباء وتوفير مياه الشرب لحوالى ٥٠٠ ألف نسمة، والرى التكميلى لحوالى ٤٠ ألف فدان.

نهر الجور يبلغ طوله ٤٨٥ كيلومترًا، وتتجمع روافده بالقرب من مدينة «واو»، لينضم إلى نهر بحر الغزال، أحد روافد النيل الأبيض، الذى يغذى نهر النيل، بنسبة ١٥٪، ويلتقى عند الخرطوم بالنيل الأزرق، المتدفق من المرتفعات الإثيوبية. وكان هناك مشروع لحفر قناة موازية لمجرى النيل الأبيض، اسمها قناة «جونجلى»، ستوفر لمصر زيادة قدرها ٧٪ من مياه النهر، غير أن هذا المشروع توقف بعد تنفيذ ٧٠٪ منه، بسبب الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.

وزارة الموارد المائية والرى المصرية قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع، بالاستعانة بخبراء المركز القومى لبحوث المياه، كما تم إسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها إلى إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية. وفوق ذلك، قامت وزارة الرى المصرية بتطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال، على طول المسافة بين مدينة «واو» وبحيرة «نو»، ما أسهم فى خلق فرص عمل، وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، وتقليل مساحات المستنقعات.

سواء كان كلام نائب وزير الخارجية الجنوب سودانى عن ذلك السد، الذى تم الانتهاء من الدراسات الخاصة به قبل توليه منصبه بأكثر من ثلاث سنوات، أو عن سد آخر، يحلم بإنشائه، فإن الدعم المصرى لجنوب السودان يمتد لسنوات، ويعكس العلاقات القوية التى تربط البلدين، كما تعد المشروعات الثنائية، كما أشرنا، نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

تأكيدًا لهذا الدعم، وتعزيزًا للتعاون المشترك، تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين، خلال شهر يوليو المقبل، بالقاهرة. ومن محاسن الصدف، أن تنشر الجريدة الإماراتية ذلك الحوار، الذى أثار اللغط، بينما كان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى زيارة رسمية إلى الدولة الشقيقة، التقى فى ختامها الرئيس سلفا كير ميارديت، ونقل إليه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتناولت المباحثات بينهما عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات التنموية المشتركة، التى تم تنفيذ بعضها ويجرى تنفيذ بعضها الآخر.

الرئيس السيسى زار جنوب السودان، أيضًا، فى نوفمبر الماضى، وخلال مباحثاته مع نظيره الجنوب إفريقى، اتفق الرئيسان على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى الدولة الشقيقة، من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والرى و... و... وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية.

.. وأخيرًا، تؤمن مصر بأن نهر النيل شريان حياة، وهبة الله للمنطقة، ويجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية لا للتناحر أو المكايدة. وترجمة لذلك، أكد الرئيس السيسى، ويؤكد دائمًا، التزامنا بتقديم كل أوجه الدعم لجنوب السودان، عبر آليات التعاون القائمة. وفى المؤتمر الصحفى، الذى عقده، فى جوبا، عقب مباحثاته مع الرئيس سيلفا كير، دعا المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه الدولة الشقيقة فى مسيرتها نحو تحقيق السلام وبناء مستقبل أفضل.