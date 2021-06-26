السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محرم فؤاد.. الصوت الذهبى

محرم فؤاد
محرم فؤاد

محرم فؤاد.. واحد من «جيل العظماء» ورائد من رواد الفن المصرى، ولد فى عام ١٩٣١ بحى بولاق أبوالعلا، وفى سن السابعة، اكتشف موهبته وعذوبة صوته، ففى هذه السن الصغيرة غنى نشيد المدرسة أمام الملك.

درس العزف على العود فى «معهد شفيق»، وتحول فيما بعد إلى «معهد الموسيقى العربية» ليستكمل دراسته، ثم التحق بالإذاعة، حتى انضم إلى فرقة «ساعة لقلبك»، ليشارك فى أداء أغنيات الفرقة مع بليغ حمدى. 

اكتشفه المخرج هنرى بركات وأسند إليه بطولة فيلم «حسن ونعيمة» عام ١٩٥٩ أمام سندريلا الشاشة سعاد حسنى، وقدم للسينما ١٣ فيلمًا، أهمها: «نصف عذراء»، و«وداعًا يا حب»، «لحن السعادة».                       

تزوج محرم فؤاد من تحية كاريوكا، ثم من سيدة لبنانية أنجب منها ابنه «طارق»، كما تزوج أيضًا من عايدة رياض، وآخر زوجاته هى المذيعة منى هلال.. وتوفى فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠٠٢، بعد صراع مع المرض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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