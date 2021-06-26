دار الكتب والوثائق تناقش التثقيف الصحي للمرأة العاملة

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان "التثقيف الصحى للمرأة العاملة".

يتحدث في الندوة كل من د.جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، و دكتور عمرو حسن رئيس مؤسسة مصر الصحة والتنمية المستدامة.تقام الندوة في بقاعة على مبارك بمقر دار الكتب بكورنيش النيل وذلك الساعة ١٢ من ظهر الثلاثاء.

تأتي الندوة في إطار اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص وإتاحة المناخ الصحي المناسب لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في جميع مجالات العمل، كما تواكب الندوة برنامج وزارة الثقافة الموجه للمرأة.

تقام الندوة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة برئاسة د.عمرو حسن كمبادرة من الهيئة لتنمية التثقيف الصحي لدى المرأة العاملة، وإرشادها نحو العناية بصحتها ودفعها نحو الاستفادة من حملات الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة التي تنظمها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، وكذا التوعية بصحة المرأة الحامل، وصحة الأم، وصحة الطفل، وغيرها من النواحي التي تهم المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة التي قد يشغلها في أغلب الأحيان العمل والاهتمام بالبيت ورعاية الزوج والأطفال عن الاهتمام بصحتها.