«نائب التنسيقية» يتقدم ببيان عاجل حول واقعة التعدي على مواطن بمستشفى كفر الشيخ

تقدم عمرود درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن واقعة التعدي علي أحد المواطنين في مستشفى كفر الشيخ الجامعي ، واصفًأ إياها بـ«الواقعة المؤسفة» ومطالبًا بضرورة محاسبة المتعدين بإعتباره أمر واجب.

وقال درويش في بيان العاجل إنه استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل إلى السيد وزير التعليم العالي، ووزير التنمية المحلية بـشأن التعدي على أحد المواطنين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ذلك بعد إنتشار على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الاعتداء السافر على أحد المواطنين من قبل موظفي مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأضاف أنه علي ذلك يطالب بمساءلة السادة وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية حول حقيقة التعدي على المواطن الذي شُوهد في الفيديو والاجراءات العقابية التي تم اتخاذها تجاه المعتدين، وكذلك الاجراءات المتبعة داخل المستشفيات الجامعية لمعاملة المواطنين المعاملة التي تليق بهم كمواطنين مصريين.

بيان عاجل

علي صعيد أخر، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية سيسهم فى تغيير وضع الأسر والارتقاء بكافة الجوانب الحياتية الخاصة بها من خلال تعريف المواطن المصرى بمدى أهمية الاكتفاء بطفلين وكيفية تعظيم قدرات الأبناء حتى يكون الطفل شريكا أصيلا فى تقدم بلاده وبنائها.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب في تصريحات صحفية، إلى أن المشروع سيركز بشكل كبير على منظومة صناعة الوعى والتعريف بآليات الارتقاء بالأسرة ومكوناتها بشكل أكبر ومن ثم ضبط النمو السكانى، والتوعية بأهمية بناء الطفل أكاديميا وفنيا ودراسيا حتى يكون عنصرا مهما فى المجتمع، هذا بجانب تغيير المصطلحات المصرية الدارجة منها المساعى لإنجاب أطفال أكثر.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن مراجعة التشريعات أمر مطلوب لكنها ليست الأهم من تعميق منظومة الوعى وتفعيلها، مؤكدا أن التنسيقية تعقد ورش عمل بشأن مراجعة كل ما يتعلق بالأسرة المصرية وكيفية تحسين أوضاعها منها التشريعات.