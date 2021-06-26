السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المعاهد الأزهرية: امتحانات الثانوية مؤمنة ضد التسريب.. وشيخ الأزهر يتابعها بنفسه

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية مؤمنة تماما ضد أي تسريب، وتم وضع خطة محكمة تضمن وصول الأسئلة إلى اللجان، تحت إشراف فريق كامل من اللجان المعنية بالتأمين.

وكشف مصدر مطلع، أن الأزهر الشريف اتخذ نهجا جديدا خلال العام الجاري في امتحانات الشهادة الثانوية، بضمن وصول الأسئلة من مراكز التوزيع إلى اللجان عبر وضعها في مصاريف محكمة الغلق، يتم فتحها بمعرفة رؤساء اللجان فقط.

وقال المصدر إن الخطة التي تم وضعها تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، نجحت حتى الآن في منع تسريب أي مادة، بعد أن أدى طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات في 14 مادة "الفقه بمذاهبه الأربعة للعلمي والأدبي، والنحو والقرآن والبلاغة والديناميكا واللغة الأجنبية الأولى والإنشاء"، منذ بدايتها السبت الماضي وحتى الآن.

وأوضح المصدر، أن الأزهر الشريف يوفق قوافل متنقلة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية بجميع المحافظات، والتأكد من أن الخطة يتم تنفيذها على الوجه الأكمل، ضمانا لانتظام الامتحانات، والحرص على توفير مبدأ تكافؤ الفرص، وأن يحصل كل طالب على حقه.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تفقد اليوم، لجان امتحانات اللغة الأجنبية الأولى لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية بلجان العصلوجي وفتيات الزقازيق وفتيات العصلوجي، بمنطقة الشرقية.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحسهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

وأكد وكيل الأزهر أن امتحان مادة اللغة الأجنبية اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبحديثه مع الطلاب والطالبات لم يكن هناك أي ملاحظات على الأسئلة أو انتظام اللجان، مشيرًا إلى أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد يُسيّرون لجان متابعة ميدانية بشكل يومي لمتابعة عملية الامتحانات عن قرب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط حفاظًا على حقوق الطلاب.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

وكيل الأزهر المعاهد الأزهرية الشهادة الثانوية امتحانات الأزهرية الأزهر

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