1661 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 349923 فيما سجلت ست حالات وفاة - من غير المطعمين - ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1919.



وأضافت الوزارة في بيان بثته عبر حسابها في (تويتر) أنه تم أيضا تسجيل 1689 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 329423 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 14ر94 في المئة.



وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 265 حالة وبلغ المجموع الكلي للحالات النشطة 18581 مبينة أن إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) بلغ 969.



وأفادت بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13834 ليصبح مجموع الفحوصات 2921345 مشيرة إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 01ر12 في المئة.



وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بحسب المحافظات فقد بلغت في محافظة الأحمدي 32 في المئة تلتها محافظة حولي بنسبة 25 في المئة ثم الفروانية بمعدل 21 في المئة والجهراء بنسبة 14 في المئة وأخيرا العاصمة بنسبة 8 في المئة.



وجددت الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصية بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه إسهام باحتواء انتشار الفيروس.