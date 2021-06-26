السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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منوعات

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام الترجى

جريدة الدستور

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر انطلاقها بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد «الأهلي WE السلام»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، حمدي فتحي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، محمد شريف

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