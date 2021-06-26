بعد إثارتها الجدل من جديد بالحجاب.. تطور ظهور حلا شيحة عبر السوشيال ميديا

أثارت النجمة حلا شيحة الجدل على مدار الساعات الماضية بعد نشر صورة لها مع زوجها الداعية معز مسعود، وهي ترتدي الحجاب وفستان طويل، حيث يعتبر هذا الظهور الثاني منذ زواجها قبل 4 أشهر.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي"، مضيفة "بحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره منذ أكثر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدًا نزوله"، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت بعد الزواج إذ كتبت: "أنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة"، في إشارة ضمنية من حلا أنها ربما تنوي الاعتزال، وأنها ستسلك من جديد طريق الحجاب.

في الحقيقة تتمتع حلا بجمال فريد، ومرت بالعديد من الأوضاع التي أثرت على حالتها النفسية، وطبيعتها، وشكلها الخارجي، فقبل عام 2007 كانت تتميز حلا بملابسها الجريئة، والتي ظهرت في أفلامها التي شهدت أيضا بعض القبل، فهي من عائلة فنية، لديها إيمانا الكامل بما تقوم به وماتقدمه، كما كانت ومازالت تتمتع بروح الفكاهة.

بعد عام 2007 ارتدت حلا الحجاب بعد زواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان أشهر إسلامه قبل زواجهما بـ4 سنوات، يدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه ابنتين هما خديجة وهنا.

في عام 2018 أعلنت حلا خلعها للحجاب والعودة للفن، بعد أن أعربت أكثر من مرة عن تعصبها للزي الإسلامي، وظهرت بعد ذلك في صور بصبحة أبنائها مرتدية أزياء كاجوال فكانت إطلالتها تلقائية بامتياز، وكانت على طبيعتها دون وضع أي مساحيق تجميلية، وبشعرها البنى الطويل.

وكانت تستمع شيحا بإجازاتها مع أطفالها، وتنشر صور لهما على الإنستجرام، ففي وقت سابق خطفت صورتها مع ابنتها الصغرى عائشة الأنظار، بتلك العفوية التى ظهرا بها، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير.. يوم سعيد، لحظات لا تعوض.. ربنا يحفظ ولادنا كلهم" .

ومن بين الخطوات الأولية التي قامت بها حلا في شكلها، هي تغيير موديل شعرها، حيث لجأت إلى قصة الغرة، كما صبغت بعض الخصلات باللون البني الفاتح المائل إلى أشقر، لم يتوقف الأمر عن شعرها بل غيرت من شكل وجهها وقامت بخسارة العديد من الوزن، بالإضافة إلى عمليات تجميل بالأنف لأنها كانت تزعجها، كما قامت أيضا بتكبير الشفاه عدة مرات بالفيلر.