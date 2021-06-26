نصائح لمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، وجه الدكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ الباطنة بقصر العيني نصائح يجب اتباعها لمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

النظافة الشخصية والاستحمام

وأكد على ضرورة الانتظام في الاستحمام للقضاء على البكتيريا التى تتكون على الجلد بسبب العرق، وكذلك شرب السوائل والمياه بشكل كبير لمواجهة الرطوبة العالية والابتعاد عن أماكن الشمس وتجنب الخروج وقت الظهيرة.

كما نبه على ضرورة ارتداء الملابس القطنية وتغييرها باستمرار خاصة الداخلية، والابتعاد عن الملابس الضيقة والمصنوعة من ألياف صناعية كالنايلون، حيث هذا النوع من الملابس يمنع الجلد من التنفس، مما يزيد من كمية التعرق.