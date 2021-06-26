رابط منصة حجز تذاكر معرض الكتاب للدورة الـ52

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة"، والتي سيكون الدخول بها مجانًا لأول مرة بعد الحجز إلكترونيًا، من خلال رابط حجز تذاكر معرض الكتاب.

منصة حجز تذاكر معرض الكتاب

لأول مرة؛ تشهد الدورة الـ52 من معرض الكتاب إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على التذكرة على رابط حجز تذاكر معرض الكتاب من هنا.

أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل "، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

عدد الناشرين والدول المشاركة بمعرض الكتاب بدورته الـ52

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.