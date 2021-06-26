7 نصائح مذهلة لتناول «أكل صحي» بأقل تكلفة

يرى الكثيرون من الناس أنه يجب إنفاق الكثير من الأموال لتناول أكل صحي، ولكن يجب العلم أن الأكل الصحي، لا يتطلب الكثير من المال، على عكس الوجبات السريعة غير الصحية والوجبات الخفيفة التي قد تكون باهظة الثمن مع مرور الوقت.

ووفقًا لموقع "healthline"، فإن تناول الطعام الصحي يمكن أن يوفر لك المال على المدى الطويل ، خاصة إذا التزمت ببعض المبادئ الأساسية عند التسوق واختيار وإعداد طعامك.

ونستعرض فى السطور التالية، يلي 7 نصائح يمكن أن تساعدك في توفير المال لتناول الطعام الصحي.

شراء الثمار الموسمية

عادة تكون الفواكه والخضروات الموسمية أكثر فائدة ونكهة وأقل تكلفة من الأطعمة التي يتم إنتاجها خارج الموسم، لأن هذه الثمار الموسمية يتم حصادها في ذروة النضج ولا يتم نقلها من مكان لآخر، مما يقلل من الوقت المستغرق للانتقال من المزرعة إلى رف متجر البقالة.

كما هناك الكثير من التقارير عبر الإنترنت التي توضح تفاصيل الفواكه والخضروات هذا الموسم، والمتاحة فى أقرب سوبر ماركت، كما يمكنك أيضًا الحصول على معلومات أكثر عن الأطعمة في هذا الموسم من خلال زيارة سوق المزارعين المحليين لمعرفة ما هو متاح الآن.

التخطيط لوجباتك

يعد التخطيط لوجباتك مسبقًا طريقة ذكية، لتوفير الوقت والمال، لذا حاول كتابة خطة وجبات أسبوعية، وصياغة قائمة تسوق، وتخصيص وقتًا محددًا لإعداد وجباتك للأسبوع المقبل، وتتمثل إحدى الطرق المفضلة لتخطيط الوجبات في تحديد بعض الوصفات التي تستخدم مكونات مماثلة لإعدادها خلال الأسبوع.

كما يمكنك التركيز على عدد قليل من المكونات ذات مدة صلاحية أقصر، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والتبديل بين مختلف الحبوب الكاملة والبقوليات والتوابل لكل وجبة.

الطهي في المنزل

يعد طهي طعامك في المنزل بدلاً من تناول الطعام في المطاعم، أو شراء وجبات جاهزة، واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لتناول طعام صحي بميزانية محدودة.

ففي الواقع، عادةً ما تكلف الوجبة الواحدة في المطعم أكثر بكثير من شراء مكوناتها لإعداد طعامك في المنزل، بالإضافة إلى دفع الرسوم الإضافية مثل رسوم التوصيل ورسوم الخدمة والنصائح، فيمكن أن ترتفع تكلفة تناول الطعام بالخارج أو طلب تناول الطعام بالخارج بشكل كبير مقارنة بطهيه فى المنزل.

كما يمنحك تحضير طعامك تحكمًا كاملاً فيما تضعه في طبقك، هذا يجعل من السهل إضافة المزيد من الأطعمة الطازجة والكاملة في نظامك الغذائي، كما أنه يساعد على تقليل تناول السكر المضاف والملح والمكونات الصناعية.

تناول البروتينات النباتية

غالبًا ما تكون البروتينات النباتية مثل، الفول والعدس والحمص أرخص بكثير من البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى أن هذه الأطعمة غنية بالبروتينات والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، ومن السهل دمجها في وصفات مثل الطواجن والشوربات والسلطات.

كما عليك أن تضع في اعتبارك أن تناول المزيد من البروتينات النباتية لا يعني أنك بحاجة إلى أن تصبح نباتيًا أو تقطع المنتجات الحيوانية من نظامك الغذائي تمامًا، فإذا كنت تأكل اللحوم الآن وتريد البدء في تناول المزيد من البروتين النباتي، ففكر في تبديل البروتينات النباتية في نظامك الغذائي بضع مرات فقط في الأسبوع، هذا سيساعدك هذا على توفير المال وتقليل استهلاك اللحوم.

ـ معرفة عروض محلات البقالة

تقدم معظم متاجر البقالة، عروض وخصومات أسبوعية، يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت، لذا يمنك قبل الذهاب إلى السوبر ماركت، البحث حول أبرز العروض المقدمة هذا الأسبوع من منتجاتك المفضلة، فهذه طريقة ممتازة لتوفير بعض المال.

ويمكنك تخزين الضروريات المعروضة للبيع بأسعار مخفضة، مثل الأرز والفاصوليا والتوابل والأطعمة المجمدة والخضروات المعلبة.

شراء الخضار والفواكه المجمدة

إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام جميع الفواكه والخضروات الطازجة قبل أن تفسد، ففكر في الحصول على بعض المنتجات المجمدة، إنه بديل ممتاز.

فإن الفواكه والخضروات المجمدة، تقدم نفس العناصر الغذائية القيمة مثل الأصناف الطازجة ولكن لها مدة صلاحية أطول، لمساعدتك على تقليل هدر الطعام

فيمكنك الاحتفاظ بالكثير من الفاكهة المجمدة في متناول اليد لعمل العصائر بها أو مزجها مع الزبادي ودقيق الشوفان، كما يشكل الخضار المجمد أيضًا إضافة رائعة إلى البطاطس أو يمكن خبزها أو سواءها أو تحميصها للحصول على طبق جانبي بسيط.

الاحتفاظ بفضلات الطعام

عادةً ما يتم التخلص من أجزاء كثيرة من اللحوم والمنتجات بعد طهي الوجبات الصحية في المنزل، ولهذا عليك معرفة أنه هناك الكثير من الطرق الممتعة والمبتكرة التي يمكنك من خلالها استخدام فضلات الطعام بدلاً من التخلص منها فقط، فهذا يمكن أن يساعد في توفير المال.

فعلى سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بسيقان الخضار لعمل شوربة خضار، أو يمكنك تجميد بقايا الأعشاب، أو قطع الخبز القديم وتقطيعها إلى مكعبات وخبزها في الفرن لصنع الخبز المحمص بطريقة منزلية الصنع.