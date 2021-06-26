إحالة «تفاهة» للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة حيازة هيروين

قررت جهات التحقيق إحالة المتهم الشهير بـ"تفاهة"، الطفل المشارك في فيلم "بلية ودماغه العالية"، للمحاكمة الجنائية.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من القبض على "صلاح.م" وشهرته تفاهة لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على نحو 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

أبرز ما جاء في القانون المصري عن عقوبة التعاطي والاتجار وجلب المخدرات، والتي جاءت كالتالي:

حبس متعاطي المخدرات سنة وغرامة 3 آلاف جنيه

وحدد القانون المصري بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، حال إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه.

وتزيد العقوبة التي حددها القانون المصري للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.