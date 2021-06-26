السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر سقطت عليهما سيارة مُحملة بأنابيب غاز بالمنوفية

سقوط سيارة محملة
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من عمال حفر مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية العراقية التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك عقب سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز في إحدى حفر المشروع .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارا من مأمور مركز الشهداء بوفاة "م، ع، ا، ل، ا." أحد عمال الحفر بمشروع الغاز الطبيعي وإصابة الآخر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار مدحت موسى من الأهالي وأحد شهود العيان، إلى أن الحادث كان بسبب المرور الخاطئ لسيارة محملة بأنابيب البوتاجاز، فاصطدمت بإحدى الحفر المتواجدة والمنتشرة بالقرية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي مما تسبب في سقوطها فوق عاملين فتوفي أحدها على الفور والآخر تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه. 

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز
انقلاب سيارة المنوفية محافظة تحقيقات المباحث الجنائية الغاز الطبيعي النيابة العامة وفاة شخص أمن المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام الترجى

بعد واقعة فتاة طنطا.. كيف تلاشت موضة الفساتين فى مصر؟

4 توجيهات من الرئيس السيسى فى اجتماعه بـ«المجموعة الاقتصادية»

إعدام كلب ضال عقر 13 طفلا بقرية أبوشنب في الفيوم

الباز: إثيوبيا تتبع دبلوماسية «حمقاء» في إدارة ملف سد النهضة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح