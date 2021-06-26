مصرع عامل وإصابة آخر سقطت عليهما سيارة مُحملة بأنابيب غاز بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من عمال حفر مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية العراقية التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك عقب سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز في إحدى حفر المشروع .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارا من مأمور مركز الشهداء بوفاة "م، ع، ا، ل، ا." أحد عمال الحفر بمشروع الغاز الطبيعي وإصابة الآخر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار مدحت موسى من الأهالي وأحد شهود العيان، إلى أن الحادث كان بسبب المرور الخاطئ لسيارة محملة بأنابيب البوتاجاز، فاصطدمت بإحدى الحفر المتواجدة والمنتشرة بالقرية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي مما تسبب في سقوطها فوق عاملين فتوفي أحدها على الفور والآخر تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه.

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

سقوط سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز