تنبيه جديد من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن اللغة العربية

الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه جديد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.



وأشارت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية الأحد الموافق ٢٧ يونيو الساعة ٧ مساءً.



وأكدت الوزارة، أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.



وأتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة، اليوم، باقي الامتحانات على موقعها الالكتروني الرسمي، مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، ومادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا 27 يونيو، مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، ومادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.



يهدف الامتحان التجريبي الثالث، لطلاب الثانوية العامة، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.



كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.



كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم ١٠ يوليو المقبل الشعبة العلمية ، و١١ يوليو للأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة.