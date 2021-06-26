السعودية تحبط تهريب 108 ملايين حبة كبتاجون خلال 18 شهرا

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات..

تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ"اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، من خلال برامج وفعاليات توعوية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها والتأكيد على أهمية العمل الوطني الفعال والشامل لمواجهتها، إلى جانب إبراز جهود المملكة في مكافحة هذه الآفة من خلال العديد من الجهات الحكومية التي تعمل على توحيد جهودها لمواجهة ترويج وتهريب المخدرات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيانٍ لها اليوم السبت، يتضمن الاحتفاء بهذا اليوم تفاعل جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التوعية بأضرار المخدرات بمختلف أصنافها؛ إلى جانب أثرها السلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع، الأمر الذي دفع اللجان المعنية بالمخدرات والجريمة على التفاني بأعمالهم بشأن المراقبة الدولية للمخدرات، وحث جميع الحكومات على تقديم أقصى قدر ممكن من الدعم المالي والسياسي.

وحسبما أفاد البيان السعودي، حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، نجاحًا لافتًا عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، من خلال العمل على مكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها.

وتُشير إحصائيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، إلى أنها تمكنت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منذ بداية عام 2020، حتى نهاية شهر مايو 2021، من إحباط محاولات تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون، حاول المهربون تهريبها بطُرق مختلفة ومبتكرة إلى المملكة، إضافةً إلى إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف كيلوجرام من المخدرات بمختلف الأنواع والأشكال كالحشيش والهيروين والكوكايين وغيرها.

وأكد البيان السعودي أن منظومة الهيئة الأمنية أسهمت في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات، ومن ذلك مركز البلاغات الأمنية الذي كان له دور فاعل في إحباط العديد من محاولات التهريب، إضافةً إلى الإدارات الأمنية الأخرى التي تُقدم الدعم لجميع المنافذ الجمركية.