خطة تأمين مباراة الأهلى والترجى باستاد السلام

أنهت الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة استعداداتها لتأمين اللقاء المرتقب بين الأهلى والترجي المقرر له في التاسعة من مساء اليوم على ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام فى إطار مباريات إياب نصف النهائي أبطال أفريقيا.

ويؤمّن رجال الشرطة محيط الإستاد وأتوبيسات ذهاب وعودة الفريقين من وإلى الإستاد.

وتتولى الأجهزة الأمنية تأمين البلاد بالتزامن مع المباراة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونل فيما يتعلق بالمقاهي والكافيهات أثناء عرض المباراة للتأكد من التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامات إلي جانب منع تدخين الشيشة نهائيا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، إن جهات تأمين المباراة أعلنت حالة الاستنفار الأمني في محيط الاستاد.

من ناحيته، وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشديد إجراءات التفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لضبط الخارجين عن القانون ومنع أي محاولات أحداث شغب أثناء المباراة لتخرج بالمظهر الحضاري اللائق بمصر وشعبها.

ونشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية المكثفة على كل الطرق والمحاور المؤدية إلى استاد السلام، لتحقيق السيولة والعمل على فك أي تكدس للسيارات بالتزامن مع مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتشرت الأجهزة الامنية بالقاهرة بمحيط أستاد السلام الدولى لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

واجتمع اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، بقيادات المديرية، للإشراف على الخطة الأمنية، والتى تعتمد على انتشار القوات والخدمات الأمنية بمحيط الاستاد، وأمام البوابات الخاصة به، وتمشيط محيط الاستاد بالكلاب البوليسية، بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات أمنية بالمنطقة، مع التأمين الكامل لطاقم التحكيم واللاعبين من الفريقين .

ووضعت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين المباراة تضمن عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كل الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط من إدارتي المرور وتأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة.

وتضمنت الخطة توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

ويتم الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية مستجدات.

كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد لتجهيز المحيط الخارجى للاستاد و كل بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كل الأحداث من خلال تلك الغرفة.