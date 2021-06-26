بنك الاستثمار الأوروبي يدعم مشروع إسكان لمحدودي الدخل في إسبانيا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم اتفاقية بقيمة 36.2 مليون يورو ، لدعم مجلس مدينة برشلونة في جهوده لتحسين وحدات الإسكان الاجتماعي وتمويل بناء 11 برجا سكنيا و 489 منزلًا للتأجير الاجتماعي بأسعار معقولة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء برشلونة.



ووفقًا للاتفاقية المبرمة، من المتوقع زيادة التمويل إلى 65 مليون يورو إذا لزم الأمر، وبحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، سيتم تنفيذ المشروع حتى نهاية عام 2023، مما يساعد على توفير أكثر من 570 فرصة عمل سنويًا خلال مرحلة البناء.



وقال ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المسؤول عن عمليات البنك في إسبانيا: إن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أضرت بشكل خاص بالفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل ذوي الدخل المنخفض والشباب وكبار السن والمعرضين لخطر التهميش الاجتماعي.



وأضاف ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: أن البنك يدعم الخطط الاستثمارية لمجلس مدينة برشلونة لتمويل بناء حوالي 500 منزل موفر للطاقة، مما يساهم في توفير فرص عمل وأنشطة إضافية من شأنها تحسين نوعية حياة السكان في أسبانيا.



ويلعب بنك الاستثمار الأوروبي دورًا رئيسيًا في تطوير وبناء الإسكان الاجتماعي في إسبانيا، وهو قطاع نجحت برشلونة في جذب الاستثمار الأوروبي العام إليه، وتعد الاتفاقية الموقعة، اليوم، هي الثانية من نوعها بعد اتفاقية تمويل مبدئية بقيمة 125 مليون يورو في عام 2017 لدعم بناء 1570 منزلًا للتأجير الاجتماعي بأسعار معقولة.



يذكر أن إجمالي تمويل البنك الأوروبي يصل إلى أكثر من 160 مليون يورو، ومن المتوقع زيادته إلى ما يقرب من 200 مليون يورو لبناء أكثر من ألفي منزل في إسبانيا، وتوفير مساكن ميسورة التكلفة لأكثر من أربعة آلاف و500 شخص.