رئيس البرلمان الألمانى يحذر من إمكانية التأثير الخارجى على الانتخابات المقبلة

حذر رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، من إمكانية التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية المقبلة وتشكيل الرأي لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.



وقال شويبله، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي- في تصريح نقلته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية- "نعلم ما يمكن فعله عموماً بالأخبار الكاذبة. ونعلم من الخبرة من انتخابات سابقة في دول أخرى أن حرباً دعائية حقيقة تدور رحاها هنا".



وأضاف أنه ليس من الواضح دائماً ممن تأتي الهجمات، وقال: "والمتهمون المعتادون يرفضون دائماً الاتهامات- حتى لو كانت هناك دائماً دلائل واضحة نسبياً".



وتابع: "ما يقلقني تحديداً هو أن هناك جزءاً كبيراً نسبياً من السكان، رغم أنهم أنفسهم مندمجون (في المجتمع) بشكل جيد، لكنهم، بشكل مشروع، يطلعون جزئياً أو على نطاق واسع على الأخبار من وسائل الإعلام الأجنبية".



وأشار شويبلة إلى أنه في "حملات التضليل داخلياً، يتعين على المجتمع أن يركز بشكل متساوٍ على المعلومات والثقة وقوة النقاش النقدي"، وقال: "علينا أن ندرك الخطر، ويجب ألا نكل، وقبل كل شيء يجب ألا نتخلى عن أحد".



وستجرى الانتخابات العامة في ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل.



وفي وقت سابق .. يعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولتس تعزيز الانتعاش الاقتصادي في بلاده عقب أزمة جائحة كورونا عبر ديون جديدة.



وقال شولتس في برلين: إن هناك سببا يدعو إلى التفاؤل وأضاف: "نستثمر على وجه الخصوص في التضامن الاجتماعي، في مجتمع عام قوي، وفي اقتصاد قوي قادر على مواجهة المستقبل وصديق للمناخ".



ووافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء، على مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2022.



وتهيمن تداعيات أزمة كورونا مجددا على تشكيل الموازنة التي تمت الموافقة عليها اليوم الأربعاء.