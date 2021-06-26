البرلمان العربى يدين قرار البرلمان الأوروبى بشأن سياسات المغرب تجاه الهجرة

أدان البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم السبت، قرار البرلمان الأوروبي الصادر في العاشر من يونيو الجاري بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، وما تضمنه من "انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة".



جاء ذلك في الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي اليوم برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان، بمقر الجامعة العربية.

ودعا البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكل البرلمانات الإقليمية إلى رفض وإدانة هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً.

وطالب البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات وتبني مواقف عملية ومسئولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.

وأكد البرلمان العربي، أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت كمبادرة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هي حقائق ترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي.

كما أكد القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته اليوم، على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن مع المملكة المغربية وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.