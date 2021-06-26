السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يتصدر «يوتيوب» بـ«الملوك»

كليب الملوك
كليب الملوك

استطاع المطرب أحمد سعد أن يحقق نجاحا جماهيريا بأحدث أعمال الغنائية “الملوك” وتعاون خلالها مع مطربي المهرجانات الشعبية والراب عنبة ودبل زوكش، حيث تصدر الكليب تريند اليوتيوب، محققًا ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها.

 

 

وفاجأ أحمد سعد جمهوره بالبوستر الدعائي للأغنية الجديدة خلال الفترة الماضية حيث ظهر عليه وهو يرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي، والأغنية من إنتاج جاما ميوزك التي تعاون معها في عدد من الأغاني.

وتقول كلمات أغنية الملوك: 

أنا مش شايف فيكم حد 

أنتو عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد 

كل الناس عارفة إنى غشيم 

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل أسد

متربتش إنى أبقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب يا سطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك 

وسط بلادى بكتبلى تاريخ 

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة.

عيشنا بساطة هتنجح لو فى إرادة 

Alone  محتاجتش حد أنا أساند نفسى 

أرقام بترن بتزن على التليفون 

حبونى لما وصلت أتلونه 100 لون

كورتك تيجى عارضة كورتى بتيجى جوون 

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك 

مفيش هروب هروب هروب من الأسود من الأسود 

إحنا مش بنبيع كلام 

إحنا ناس دوغرى وتمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان وتتلم الجيران

ربك إدانى حكمة فى اللسان أكلكم بالكلام

يانج زوكش جى من السلام أخوك ملهوش أمان 

أنا على المظبوط تمام فمتقوليش يا مان 

أنا دايس وفايز كسبت كل الجوايز حطيط السم فى أزايز شربت كل اللى عايز

أنا عايز زى مانا عايز أميزعايزك تفهمنى وتميز وتشوف الصح ده كويس

شوف شوف كنا فين 

وبقينا دلوقتى فين

ياللى نسيتونى فى يويمنكم أنا هنساكم سينين

كتر خير الظروف اللى تخلينى أشوف 

ناس حبيتها بأمانة وناس تانيه مايتشافوش 

لما جيت الكل طار 

غصب عنى أنا انفجار

صعب أشوفك فى الفضاء 

لو جيت أعمل معاك حوار

ابعد عنى علشان أنا غبى قاهراوى وأجمد من الأجنبى 

كوكبكوا ياسطى غير كوكبى 

بطولى واحدة أسوق تتار

أنا جامد أنا جامد أنا شيك

لو معاك فلوس عربية بتمشيك

معروف يا زميلى متصحبش هلافيت

لو بتفهم فى الأصول أهلا بيك نشتريك

تبقى فوق

ولو يشيب الشعر لون

مكملين لآخر يوم 

أصل النجاح ده صعب مش محتاج النوم

أحمد سعد عنبة دبل زوكش أغنية الملوك كليب يوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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