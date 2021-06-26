أحمد سعد يتصدر «يوتيوب» بـ«الملوك»
استطاع المطرب أحمد سعد أن يحقق نجاحا جماهيريا بأحدث أعمال الغنائية “الملوك” وتعاون خلالها مع مطربي المهرجانات الشعبية والراب عنبة ودبل زوكش، حيث تصدر الكليب تريند اليوتيوب، محققًا ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها.
وفاجأ أحمد سعد جمهوره بالبوستر الدعائي للأغنية الجديدة خلال الفترة الماضية حيث ظهر عليه وهو يرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي، والأغنية من إنتاج جاما ميوزك التي تعاون معها في عدد من الأغاني.
وتقول كلمات أغنية الملوك:
أنا مش شايف فيكم حد
أنتو عيال عايشين على الحك
كل الناس عارفكوا على القد
كل الناس عارفة إنى غشيم
عمرى فى يوم ما احتاجت لحد
مش تفخيم والله بجد
واقف وسط الكل أسد
متربتش إنى أبقى لئيم
فالتنفيذ عندى الصواريخ
أنا عناب يا سطى المريخ
وسط حروبى بضرب بوازيك
وسط بلادى بكتبلى تاريخ
حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة.
عيشنا بساطة هتنجح لو فى إرادة
Alone محتاجتش حد أنا أساند نفسى
أرقام بترن بتزن على التليفون
حبونى لما وصلت أتلونه 100 لون
كورتك تيجى عارضة كورتى بتيجى جوون
سكوت سكوت سكوت سكوت
جت الملوك ملوك ملوك ملوك
مفيش هروب هروب هروب من الأسود من الأسود
إحنا مش بنبيع كلام
إحنا ناس دوغرى وتمام
مش شاغلنا مين اللى قال
الحقود ملهوش مكان
تنكشنى تشوف جنان وتتلم الجيران
ربك إدانى حكمة فى اللسان أكلكم بالكلام
يانج زوكش جى من السلام أخوك ملهوش أمان
أنا على المظبوط تمام فمتقوليش يا مان
أنا دايس وفايز كسبت كل الجوايز حطيط السم فى أزايز شربت كل اللى عايز
أنا عايز زى مانا عايز أميزعايزك تفهمنى وتميز وتشوف الصح ده كويس
شوف شوف كنا فين
وبقينا دلوقتى فين
ياللى نسيتونى فى يويمنكم أنا هنساكم سينين
كتر خير الظروف اللى تخلينى أشوف
ناس حبيتها بأمانة وناس تانيه مايتشافوش
لما جيت الكل طار
غصب عنى أنا انفجار
صعب أشوفك فى الفضاء
لو جيت أعمل معاك حوار
ابعد عنى علشان أنا غبى قاهراوى وأجمد من الأجنبى
كوكبكوا ياسطى غير كوكبى
بطولى واحدة أسوق تتار
أنا جامد أنا جامد أنا شيك
لو معاك فلوس عربية بتمشيك
معروف يا زميلى متصحبش هلافيت
لو بتفهم فى الأصول أهلا بيك نشتريك
تبقى فوق
ولو يشيب الشعر لون
مكملين لآخر يوم
أصل النجاح ده صعب مش محتاج النوم