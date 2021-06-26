السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

«تسلا» تستدعى 300 ألف سيارة فى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

تسلا
تسلا

قال موقع "ذا فيرج" التقنى، إن شركة "تسلا" Tesla الأمريكية عملاق صناعة السيارات الكهربائية، استدعت أكثر من 285 ألف سيارة في الصين؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
 

وأوضح الموقع، أن الشركة استدعت هذه السيارات بسبب مخاوف متعلقة بسلامة نظام تثبيت السرعة، مضيفًا، نقلًا عن الإدارة الصينية لتنظيم السوق، أن نظام تثبيت السرعة يمكن تفعيله بسهولة أثناء القيادة ما يسبب زيادة سرعة السيارة بطريقة غير متوقعة.


وأشار "ذا فيرج" إلى أنه تم استدعاء 249 ألفا و855 سيارة موديل 3 وطراز Y، صنعت في مصنع تسلا في شنجهاي ، و35 ألفًا و655 سيارة موديل 3 تم استيرادها، وجميعها تم إنتاجها بين ديسمبر 2019 ويونيو 2021.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن الشركة لن تنتج نسخة مطورة من طرازها S Plaid.

ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن الرئيس التنفيذي للشركة قوله: إن النموذج الأصلي للسيارة "جيد جداً".

وأضاف ماسك: أن الموديل S Plaid هو "أسرع سيارة أُنتجت على الإطلاق من أي نوع"، حيث يمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وقال ماسك، إن تسليم سيارة "تسلا" من طراز S Plaid قد تأخر لمدة أسبوع، وقال ماسك: موعد تسليم السيارة السيدان الكهربائية سيتم تأجيله من أجل إنهاء تعديل أخير. 

ووصف قيادة Plaid، التي تحتوي على ثلاثة محركات ، بأنها تشبه سفينة الفضاء.

وكانت الشركة تعتزم تقديم نموذج مطور من السيارة تحت اسم S Plaid +.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين، اليوم الخميس، إن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بدأت في استدعاء مئات المركبات في الصين بسبب مخاطر السلامة التي تشكلها البراغي المعيبة.

تسلا الصين الولايات المتحدة كاليفورنيا Tesla ذا فيرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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