إعدام كلب ضال عقر 13 طفلا بقرية أبوشنب في الفيوم

شهدت قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي ، بمحافظة الفيوم ، حالة من الذعر والقلق بعد عقر كلب ضال لـ 13 طفلا من القرية، وتم نقل جميعا لعمل الإسعافات الأولية لهما بطوارئ مستشفى أبشواي المركزي، وتطعيمهم بحقنة السعار، وجار تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز أبشواي، يفيد ببلاغ من أهالي قرية أبو شنب دائرة المركز، بعقر كلب مسعور لـ١3 طفلا ، ونجح الأهالي من إعدام الكلب المسعور، وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي والفيوم العام لتلقيهم العلاج اللازم.



وأكد الأهالي أن القرية تعاني من أنتشار الكلاب الضالة، والتي تسبب حالة من الزعر والخوف بقلوب الأطفال وعدم تمكنهم اللعب والخروج، والتي لم تكن الواقعة الأولى لعقر الكلاب الضالة لأطفال القرية، والتي ستمرت علي مدار يومين متتاليين، بعد عقر كلب آخر طفل أمس الجمعة وتم التخلص من الكلب، ونقل أهليته له للمستشفى لإسعافه.

وخاطب الأهالي مديرية الطب البيطري بالفيوم ورئيس مجلس مدينة أبشواي المحاسب مراد مسعود بأستغاثات عديدة بحملة لإعدام الكلاب الضالة حرصا علي حياة أبنائهم ، وتحرر محضر بالواقعة واحيل الي النيابة العامة التي إنتدبت خبير من مديرية الطب البيطري لإعداد تقرير بالواقعة، وطلبت من تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعة.