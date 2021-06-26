هانى شاكر: «مكنتش متخيل إن اللوك الجديد هيعمل ضجة»

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته الشديدة لردود الأفعال التي تلقاها حول إطلالته الجديدة ببوستر أغنيته “لو سمحتوا”.

وأكد هاني شاكر في تصريح لـ«الدستور» أنه لم يتوقع قبل طرح البوستر الرسمي للأغنية أن اللوك الجديد سيحدث ضجة مثلما فعل، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، مؤكدًا أن الذي أثار إعجابه أن أصدقاءه المقربين لم يتعرفوا عليه بالبوستر قائلًا: «أنا اللي أذهلني إن ناس مقربين مني معرفونيش بجد مكنوش بيهزروا».

وأضاف هاني شاكر أن الآراء كانت مختلفة لم تكن إشادات فقط، مؤكدًا أنه يحترم كل الأراء ويتقبل الانتقاداء بمرونة خاصة وإن كانت بناءة فلم يجد مشكلة في تغيير نفسه للأفضل على حسب الانتقادات الموجهة إليه، لافتًا إلى أن هناك نوعًا من الجمهور لا يتقبل نجمه المفضل بشكل غير الذي اعتاد أن يراه به.

تفاصيل أغنية لو سمحتوا لـ هاني شاكر

"لو سمحتوا"، هي أحدث أعمال الفنان هاني شاكر الغنائية ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهي التعاون الأول بينه وبين الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والموزع المغربي جلال الحمداوين قدمها نقيب الموسقين بأسلوب وشكل جديد ومغاير مع المخرج نضال هاني.

مجهودات النقيب هاني شاكر بالمهن الموسيقية

من جهة أخرى، يواصل نقيب المهن الموسيقية الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

وكثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف، خاصة أن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقى، الأحد، بعبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، وأحمد الناظر، أمين عام الغرفة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبواليزيد، وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، ومنصور هندي، عضو المجلس.

وتوافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة، واتفقا على ضرورة التكاتف معًا ومخاطبة رئيس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليًا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.