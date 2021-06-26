تفاصيل إنشاء سد «واو» بجنوب السودان (إنفوجرافيك)

تواصل مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة متكاملة لدعم أشقائها من الدول الأفريقية من خلال عدة مشروعات، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات، ومنها تنفيذ مشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء سد روفينجي بتنزانيا.

سد واو

وأعدت وزارة الري الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لسد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، من خلال الاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين.



يقع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة ٩ كيلومتر جنوب مدينة واو بجنوب السودان، ويستهدف توليد ١٠.٤٠ ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى ٥٠٠ ألف من المواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه فى الرى التكميلي لحوالى ٣٠ - ٤٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية.