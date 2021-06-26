السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

تفاصيل إنشاء سد «واو» بجنوب السودان (إنفوجرافيك)

سد واو
سد واو

تواصل مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة متكاملة لدعم أشقائها من الدول الأفريقية من خلال عدة مشروعات، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات، ومنها تنفيذ مشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء سد روفينجي بتنزانيا. 

سد واو

وأعدت وزارة الري الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لسد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، من خلال الاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين.

يقع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة ٩ كيلومتر جنوب مدينة واو بجنوب السودان، ويستهدف توليد ١٠.٤٠ ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى ٥٠٠ ألف من المواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه فى الرى التكميلي لحوالى ٣٠ - ٤٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية. 

السودان وزارة الكهرباء فيضانات الرى مشروعات جنوب السودان السد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

«العاشرة ممكن».. حسين الشحات يضيف الثالث لـ الأهلي في شباك الترجي

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام الترجى

الباز: دولة 30 يونيو تقوم على بناء الإنسان المصرى

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«جيهان السادات» (فيديو)

بعد واقعة فتاة طنطا.. كيف تلاشت موضة الفساتين فى مصر؟

4 توجيهات من الرئيس السيسى فى اجتماعه بـ«المجموعة الاقتصادية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح