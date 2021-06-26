وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان أول مركز لعلاج التوحد

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبته الدكتورة دينا عثمان مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، وتم تطويره ورفع كفاءته ويقام على مساحة ١٨٠٠ متر مربع.

ويضم المركز ١١ غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وأطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة، مقدمة التهنئة لمحافظ مطروح والقائمين على المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة مطروح.

ودونت وزيرة التضامن كلمة على لوحة شرف المركز، نصها كالتالي: "كل فخر وسعادة أن أري هذا الوعي والجهد والحب والعلم في هذا العمل الرائع، وأتمني أن أساهم بالمزيد".

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح