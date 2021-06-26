السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان أول مركز لعلاج التوحد

وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبته الدكتورة دينا عثمان  مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، وتم تطويره ورفع كفاءته ويقام على مساحة ١٨٠٠ متر مربع.

ويضم المركز ١١ غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وأطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة، مقدمة التهنئة لمحافظ مطروح والقائمين على المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة مطروح.

ودونت وزيرة التضامن كلمة على لوحة شرف المركز، نصها كالتالي: "كل فخر وسعادة أن أري هذا الوعي والجهد والحب والعلم في هذا العمل الرائع، وأتمني أن أساهم بالمزيد".

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح
محافظ مطروح وزيرة التضامن مركز الرعاية النهاري نائب محافظ مطروح اطفال التوحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

4 توجيهات من الرئيس السيسى فى اجتماعه بـ«المجموعة الاقتصادية»

اعترافات مثيرة لـ«نائب العفاريت»: «ساعدت الزمالك.. وبتواصل مع العالم الآخر»

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة كلية الآداب إلى النيابة العامة

وزير البترول: تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار في 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح