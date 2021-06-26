السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمو بيكا يشكر هانى شاكر بعد تقنين أوضاع مطربى المهرجانات

حمو بيكا
حمو بيكا

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لنقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر على دعمه الكبير لمغني ومؤدي المهرجان".

وأضاف "بيكا": "إعطاء الفرصة للانضمام لشعبة المونولوج لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقى وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

ومنع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر من قبل وقوف فرق المهرجانات على المسارح وتقديم الحفلات والغناء في الأفراح نظرا لتقنين أوضاعهم.

حمو بيكا
حمو بيكا
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