رئيس مدينة إطسا يتابع أعمال توصيلات الغاز الطبيعى بالفيوم (صور)

تابع خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، السبت، أعمال الحفر التي تتم داخل المدينة وتيسيرًا لأعمال الحفر وتركيب المواسير وتسيير الطرق للسيارات والمارة، قام مجلس مدينة إطسا بغلق بعض مسارات الطرق وتحويلها لمسارات طرق أخرى بديلة وإعادة تسوية وتنظيف ورش الطرق بمعدات مجلس مدينة إطسا لتسهيل العملية المرورية وتسهيل أعمال شركة الغاز الطبيعي.

كما قام فراج بتكثيف جميع العاملين بقسم الإشغالات وبمعاونة قسم المتابعة الميدانية لرفع الإشغالات من شارع أبوبكر الصديق وشارع عمر بن الخطاب، وميدان إطسا، وشارع بحر عروس، لرفع اشغالات الباعة الجائلين أمام المحال التجارية بإطسا وفتح الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات وتسهيل أعمال توصيلات شركة الغاز الطبيعي داخل المدينة وتم إعادة حركة المرور لطبيعتها.

أضاف رئيس مركز ومدينة إطسا أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتباعد وعدم التجمع وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم عمل العديد من المحاضر للمخالفين.

أشار إلى أن الحملات مستمرة لرفع الإشغالات والمرافق، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة الشوارع العشوائية في قرى مركز ومدينة إطسا، ورفع جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وأنه لا تهاون مع المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم

أعمال توصيلات الغاز بالفيوم