الأسطى «ولاء».. فتاة تتحدى البطالة وتعمل ميكانيكى سيارات (صور)

في كل صباح تعد عدتها وتذهب إلى عملها في أحد مراكز صيانة السيارات لا تلتفت إلى أحاديث الناس من حولها، كل ما يدور في رأسها هو السعي والتحدي مستندة على موهبتها وحبها لتصليح السيارات واكتشاف الأعطال.

ولاء فرغلي صاحبة الـ 30 عاما تقيم في محافظة الجيزة تخرجت من هندسة المطرية جامعة حلوان قسم ميكانيكا السيارات وعقب تخرجها التحقت بأحد مراكز صيانة السيارات لتبدأ قصه كفاحها وتظهر موهبتها في إصلاح الأعطال واكتشاف المشاكل داخل السيارات: "انا مكنتش بحب القسم ده بس بعد ما دخلته واشتغلت بيه حبيت العربيات وبقيت بحب أبحث عن الأعطال وأصلحها ".

بدأت ولاء في تطوير نفسها بالبحث عن أعطال أصعب وتعليم كيفية إصلاحها وكان السبب الأول في تطوير نفسها هي أسرتها التي كانت تدعمها في كل خطوه من بداية عملها " أهلي همه كانوا الداعم النفسي الأول لي وفي كل خطوه موجودين جنبي" وبرغم أنها كانت تتلقي الكثير من الإنتقادات لكونها تعمل في مهنه رجال إلا أنها واجهت كل ذلك لرغبتها في تحقيق حلمها ومساعده أسرتها.

"مش هشتغل تحت ايد وحدة ست".. بهذه الكلمات أوضحت ولاء الانتقادات التي كانت تواجهها أثناء عملها لأن الكثير من "الصنايعية" يرفضون العمل تحت يد إمرأة لكن بعد أن أثبتت تفوقها في العمل وسرعة إكتشاف أعطال السيارات بطريقة مبهره أصبح العاملين معها يطلبون منها المساعدة.

واختتمت حديثها: “أنها تتمنى أن تنشئ مركز لصيانة أعطال السيارات يكون خاص بها وإدخال كل ما هو جديد في إصلاح السيارات وأن تقوم بتعليم الفتيات على الأعطال”.

ولاء فرغلي

ولاء فرغلي

ولاء فرغلي

ولاء فرغلي