«بيلا حديد» ببلوزة جريئة في أحدث عرض أزياء لعلامة «ديور»

تألقت النجمة بيلا حديد، 24 عامًا، بأحدث بإطلالة جديدة لها فى أحدث عرض لأزياء ديور لصيف 2022، حيث أبرزت إطلالتها اتجاه "الحنين إلى الماضي"، في أحدث عرض أزياء لعلامة ديور بباريس.

أحدث أزياء بيلا حديد

وحضرت بيلا عرض أزياء Dior للرجال لصيف 2022، وجاءت إطلالتها كاجول، مستوحاة من العقد الأول من القرن 21 فارتدت حديد قميص أسود شفاف بدون حمالة صدر، ودون أكمام، ذو ياقة عند الرقبة، مع بنطال أخضر من جلد الثعبان وحقيبة بنفس لون البنطال.

بيلا حديد

فيما نسقت مع إطلالتها هذه، حذاء أسود اللون مدبب من الأمام، كما لم تنس ارتداء نظاراتها الشمسية المستطيلة التى جاءت مثالية مع أزياءها الجديدة.

ووفقُا لمجلة people، لم تخجل حديد أبدًا من ملابسها الجريئة المغامرة، ولعل أفضل مثال على ذلك هو الفستان الأبيض الشفاف بالكامل من علامة Ralph و Russo الذي ارتدته في حفل Cannes amfAR Gala لعام 2017.

بيلا حديد

ستايل بيلا حديد

تميل عارضة الأزياء، بيلا حديد، إلى الأزياء ذات اتجاهات الموضة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضًا، حيث يزدحم حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورها وهي تتبنى أنماطًا عتيقة، من الماضي، على مدار الأشهر العديدة الماضية.

ومؤخرًا كتب بيلا حديد لجمهورها قائلة: "الماضي يلهمني في المستقبل"، مرفقة معها صورة لنفسها وهي ترتدي أزياء سيمي كلاسيك أنيقة.

في منشور آخر، نسقت بيلا حديد حقيبة باجيت تعود إلى العقد الأول من القرن الماضي، مع حذاء طويل بنمط السبعينيات، مكتوبًا على الصورة ، "لذيذ".

بيلا حديد

نجمات يفضلن العودة إلى الماضي

لم تكن حديد الشخصية المشهورة الوحيدة التي جربت اتجاهات"العود والحنين إلى الماضي" أبرزهن عارضة الأزياء Blake Lively والنجمة Dua Lipa والنجمة Khloé Kardashians في إحياء الدنيم الكلاسيكي عبر علامتها التجارية Good American، فإن النوستالجيا تحقق عودة قوية فى عالم الموضة والأزياء.

مَن هى بيلا حديد؟

نشأت ابنة عارضة الأزياء والمصممة يولاندا حديد، ورجل الأعمال محمد حديد في كاليفورنيا، قبل أن تنتقل إلى نيويورك لدراسة التصوير في بارسونز، وفي عام 2014 ، وقعت حديد مع عارضات الأزياء IMG وظهرت لأول مرة على المدرج في أسبوع الموضة في نيويورك في ذلك الخريف، ثم تصدرت بعد ذلك صورها على أغلفة المجلات الخاصة بالموضة والأزياء مثل Vogue Australia وElle و Teen Vogue وSeventeen، إضافة إلى حملات لـGivenchy وCalvin Klein و Topshop، كما أنها ظهرت حديد لأول مرة كممثلة في يونيو 2016، فى فيلم تايلر فورد القصير.