السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس يوجه بالاستمرار فى اتخاذ سياسات الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية

السيسي
السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وعرضت المجموعة الوزارية إشادة صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا وتوقعه باستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل.

ووجه الرئيس  بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كل احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.

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