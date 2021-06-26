السبت 26 يونيو 2021
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الدين لله

وزير الأوقاف: الابتهال الديني المنضبط أحد أهم وسائل الدعوة إلى الله (صور)

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المتسابقين الفائزين في مسابقات "المجددون" ، "الخطيب المتميز" ، "المواهب من القراء والمبتهلين" اليوم السبت، يأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة الأوقاف للمواهب والمتميزين .

جاء ذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور الدكتورعبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر ، وعدد من أئمة وقيادات وزارة الأوقاف وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وخلال اللقاء وجه وزير الأوقاف، التحية للفائزين بهذه المسابقات مؤكدًا ضرورة التحلي بالقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة ، وأن يكون الرقي الأخلاقي سمة ملازمة للخطيب ولقارئ القرآن الكريم وللمبتهل ، مع تجديد النية وإخلاص العمل لله، مشيرًا إلى أن الابتهال الديني المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة، وأن الصوت الندي في قراءة القرآن الكريم وانتقاء الكلمات والمعاني المؤثرة والهادفة في الابتهال الديني لهما أثر بالغ في الوصول إلى قلب وعقل المستمع.

ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بالخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة ، مؤكدًا معاليه أن ما يقوم به الرئيس من اهتمامه بالأئمة أمر يدعو إلى الفخر ، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى صناعة عالم مفكر مهما كلفنا ذلك من الوقت والجهد ، ولدينا توجيه من الرئيس بإعداد جيل من العلماء المفكرين إعدادًا غير مسبوق ، خدمة لديننا ووطننا والتي تتطلب من أبناء الوزارة جميعًا أن يتميزوا بعلم لا يتوقف ، وقيادة مؤمنة بالرسالة ، ومظهر مشرف ، سلوك منضبط.

وشدد وزير الأوقاف على الأئمة بضرورة الحرص على العلم والاستزادة من الخبرات العلمية وبمنح وزارة الأوقاف المجانية للماجستير والدكتوراه ، مع الحرص على ظهور الإمام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط ، موجهًا معاليه الأئمة بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني فكل حق يقابله أداء الواجب.
 

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الدكتور محمد مختار جمعة
وزيرالأوقاف اكتشاف المواهب أكاديمية الأوقاف أكد الدكتور محمد مختار جمعة أحد علماء وزارة الأوقاف

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