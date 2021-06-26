محافظ كفرالشيخ يعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020/ 2021

قال أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها (منتظم - منازل - خدمات- خاص) للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2020 /2021م، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ 252 درجة، والثانوي العام منازل بـ 240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ 200 درجة، والثانوي العام خاص بـ 170 درجة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي (بنوعيه) علي أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفاءه ويتم تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق ) علي أن يتم تسليم هذه الكشوف الي ادارة التعليم الثانوي بالمديرية.