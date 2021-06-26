التحفظ على كميات من اللحوم الفاسدة داخل مصنع دون ترخيص في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية التحفظ على كمية من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع اللحوم "دون ترخيص" لحيازة لحوم دون بيانات غير صالحة للاستخدام الآدمي ويوجد بها عفن بمنطقة الهانوفيل دائرة قسم شرطة الدخيلة.

تم مداهمة المصنع والقبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 400 كجم بروتين صويا، و100 كجم لحمة مجمدة، و150 كيلو دهن، و250 كجم امعاء، و35 كجم مفروم، و150 كجم سجق منتج نهائى، و15 كجم كبدة، وعبوة كامينا لون تستخدم فى تصنيع اللحوم، غير صالحين للاستخدام الآدمي وبهم تغير في الخواص الطبيعية، قبل استخدامهم في تصنيع اللحوم وترويجها بالاسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 2,12 طن "مقطعات لحوم ودهون حيوانية" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة، بمحافظة الإسكندرية.

علي الفور تم استهداف المصنع والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيش المصنع عثر ضبط 2,12 طن "مقطعات لحوم ودهون حيوانية" داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس زمايلك ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ علي 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها علي المواطنين في شهر رمضان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث شرطة التموين والتجارة الداخليه، يفيد بشن حملات مكبرة على الأسواق بكافة الأحياء، لضبط اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها في رمضان وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن "6 طن و715 كيلو جرام لحوم وكبدة ذبيح خارج المجازر وفاسدة، و140 كيلو جرام دواجن، و290 كيلو جرام أسماك" جميعها منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.