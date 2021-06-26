برلماني بقنا يطلق مبادرة لإنهاء خصومات ثأرية بين عائلات قرى «الدم والنار»

أطلق النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، مبادرة لإنهاء جميع الخصومات الثأرية داخل قريتي حمرة دوم وأبو حزام، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الحادث الأليم الذي راح ضحيته 11 شخصًا وأصيب 7 آخرون منذ أيام قليلة.

ودعا عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، جميع العائلات في القريتين، لإنهاء سلسال الدم بين العائلات المتخاصمة، وذلك للتوقيع على وثيقة صلح بينهما، وبدء في عقد اجتماعات مكثفة وعديدة بينهما خلال الساعات الماضية.



ومن جانبه؛ قال النائب أسامة الهواري، إن جميع القبائل والعائلات بقرى حمرة دوم وأبو حزام، والتي تتضمن إتمام الصلح بين الجميع في القريتين، وذلك من أجل جميع الخصومات في القريتين، لكي يعيش الجميع في سلام وأمان، دون تفرقة.



وأضاف أنه منذ بداية الأزمة الأخيرة بقرية أبو حزام، يتواجد مع الجميع دون تفرقة، سواء عرب أو هوارة أو أقباط، لأن الجميع في قرى مدن ومراكز المحافظة التسع نسيج واحد، فلابد من وقف الخصومات بقرى حمرة دوم وأبو حزام، بوقفة حقيقية من الجميع، حيث انه سيتم تشكيل مصالحة عرفية ستكون هي الضامن للصلح داخل تلك القرى، من أجل إنهاء الخصومات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم عمل تنمية بشرية، مع التنمية التي تقودها الدولة والحكومة خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة بقريتي حمرة دوم وأبو حزام، لافتًا إلي أنه تم مخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية، حتي يتم تنفيذ الخدمات، ولكن لابد أيضًا من إنهاء الخصومات، وتنفيذ الأمن الاجتماعي داخل تلك القري، حتى تكون تلك المجتمعات آمنة.

وذكر الهوارى، أن تلك المبادرة تم طرحها، حتي يتم وئد الفتنة، بعزم الرجال وإرادة الأجيال، حتى يتم بناء تلك المجتمعات داخل القريتين وإنهاء سلسال الدم بين محتلف العائلات المتخاصمة، مؤكدًا أن الجميع متكاتف من أجل تلك القريتين.